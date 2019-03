Tanz derTaschenlampen

„Who’s Afraid of the Dark“ ist eine konzertierte Aktion von „An:Ka“ und der Streetdance-Kompanie „Notik“. Letztere kennt man gut in Münster. 2008 von Bruno de Carvalho gegründet, tritt sie regelmäßig beim Tanzspek­trum im Theater Münster auf. Diesmal hat sie sich mit dem Kunst-Kollektiv An:Ka zusammengetan, das modernen Zirkus, Tanz, Performance und Live-Musik verbindet. Am Sonntag hatte das von Michele Clark und Marius Reinermann konzipierte Stück im Kleinen Haus Premiere.

Der Titel ist wörtlich zu nehmen. Es ist eine düstere, mitunter surreal wirkende Atmosphäre, die hier über dem Geschehen liegt. Wie aus einer geheimnisvollen Zwischenwelt manifestieren sich immer wieder neue Gestalten. Dass können Tänzer sein, die über und über mit Lametta behängt sind und sich wie glitzernde Gespenster ausmachen. Oder eine riesige Qualle, die von Menschen unter einer Plastikplane gebildet wird. In fließenden Bewegungen treibt sie über die Bühne und bildet damit einen wirkungsvollen Kontrast zum dynamischen Hip-Hop von „Notik“.

Es ist eine abwechslungsreiche Angelegenheit, die hier zur Aufführung kommt. Nimmt man Musiker, Tänzer und Rapper zusammen, stehen gut zwei Dutzend Akteure auf der Bühne. Natürlich nicht gleichzeitig. Die Inszenierung ist als eine Art Nummernrevue angelegt, die trotz der großen Bandbreite an Kunstformen durch eine einheitliche Stimmung zusammengehalten wird. Akrobatik mit leuchtenden Hula-Hoop-Reifen, Spitzentanz, Breakdance, traditioneller Stammestanz, Robotermenschen, die über die Bühne tackern, dreckverschmierte Grubenarbeiter oder ein goldfunkelnder Schlangenmensch – alles fügt sich zu einem stimmigen Ganzen.