Reinster Honig aus der Flöte

Wer genoss das größte Ansehen unter den deutschen Komponisten im ausgehenden Barock? Johann Sebastian Bach ? Falsch. Georg Philipp Telemann war’s, der einflussreiche Musikdirektor von Hamburg und Chef der fünf dortigen Hauptkirchen. Ein Riesenwerk hat Telemann nach seinem Tod hinterlassen – Musik, die an funkelnder Frische und sprudelnder Vitalität bis heute nichts eingebüßt hat, wie am Sonntag beim Eröffnungskonzert der „Tage der Barockmusik“ zu spüren war.

Dieser Eindruck geht vor allem auf das Konto der Interpreten Stefan Temmingh, Domen Marinčič und Wiebke Weidanz, ein Trio, das nicht nur für die Telemann-Preziosen regelrecht brannte, sondern auch für jene Johann Sebastian Bachs und dessen Sohn Carl Philipp Emanuel. Drei Komponisten mit je eigener „Farbe“, wenn man so will, wobei die an diesem Abend präsentierten Triosonaten von Telemann mit deutschen, französischen und italienischen Stilelementen sich als am meisten kosmopolitisch erwiesen. Elegant, graziös, auch mal folkloristisch-derb fiel der Ton da aus, stets geprägt von großem emotionalem Tiefgang.

Stefan Temminghs Flöte und Domen Marinčičs Gambe in den langsamen Sätzen: reinster Honig! Die aberwitzigen Parforce-Ritte durch Vivace- und Allegro-Stürme: ein einziger Klangrausch, von Wiebke Weidanz auf dem Cembalo höchst virtuos grundiert. Dass die drei Solisten weit und breit zu den führenden Vertretern ihrer Zunft zählen, daran bestand nach diesem Auftritt kein Zweifel. Zumal sie auch noch äußerst vielseitig sind: Weidanz erwies sich nämlich auch als wieselflinke Flötistin im Duett mit Temmingh, während Marinčič flugs von der Gambe ans Cembalo wechselte – Chapeau!

Neben Telemann die beiden Bäche: Vater und Sohn. Zwei aufeinander folgende Generationen, zwei schon voneinander verschiedene Welten. Papa Johann Sebastian mag als Hüter der Tradition gelten, während Carl Philipp seine Fühler hin zum „galanten“ Stil ausstreckt, wie seine a-Moll-Sonate für Flöte solo unterstrich. Gut möglich, dass er mit diesem Werk gezielt seinem Patenonkel Telemann und dessen Flöten-Fantasien nachzueifern trachtete. Stefan Temmingh jedenfalls nutzte diese Musik genau so zur vollen Entfaltung der Klangmöglichkeiten seines Instruments wie Kollege Marinčič mit Johann Sebastian Bachs Gambensonate D-Dur. Schade, dass Gambisten ob ihres Instruments so wenig zum Star avancieren – Marinčič wäre ein solcher, und zwar von allererster Güte, seine beiden Mitstreiter aber auch nicht minder. Enthusiastisch war der Beifall des Publikums, exotisch Temminghs zweite Zugabe: eine Improvisation über ein Lied aus seiner südafrikanischen Heimat.