Ausnahmsweise werden im Jahr 2019 nur zwei Konzerte im Herbst und keine Frühjahrskonzerte stattfinden. Daher rechnet das Orchester mit einem erhöhten Besucherandrang. Der Vorverkauf für die beiden Herbstkonzerte unter Leitung von Norbert Fabritius hat begonnen. Am 22. und 26. September stehen die folgenden Werke auf dem Programm: Ludwig van Beethovens Coriolan Ouvertüre (op. 62), Édouard Lalos Cellokonzert d-moll, Edvard Griegs Peer Gynt Suite Nr. 1, (op. 46) und Jean Sibelius‘ Finlandia (op. 26). Als Solist am Cello wurde Rafael Guevara aus Venezuela gewonnen. Er absolviert unter anderem ein künstlerisches Masterstudium bei Prof. Matias de Oliveira Pinto an der Musikhochschule Münster.

Das Mozart-Orchester weist darauf hin, dass es jetzt noch früh genug für „Neueinsteiger“ ist. Wer Spaß am gemeinsamen Musizieren hat und schon recht fortgeschritten auf seinem Instrument ist, ist willkommen. Interessenten können sich an Sabine Theising ( ✆ 025 09 / 84 57 oder s.theising@mozart-orchester.de) wenden.

Für ihre Treue zum Mozart-Orchester wurden auf der Mitgliederversammlung Ahlke Bischoff (1. Violine) und Mathilde Witte (Cello) geehrt, die beide seit jeweils 30 Jahren Mitglieder im Traditionsorchester von 1882 sind. Auch Kassierer Johannes Blakert zog eine positive Bilanz, konnten doch die Konzerte auch dank der Zuschüsse des Landes Nordrhein-Westfalen, der Sparkasse Münsterland Ost sowie der Kulturstiftung der Provinzial-Versicherung finanziert werden, plus private Einzelspender, heißt es in einer Pressemitteilung.