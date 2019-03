Begegnung der feinen Stimmen

Münster -

Andreas Bollendorf gründete einst die „Capella Ludgeriana“ aus der Knabenschola am Paulus-Dom, indem diese durch zahlreiche Männerstimmen erweitert wurde. Seit dem Jahr 2015 liegt der so entstandene gemischte Chor in den Händen seines Nachfolgers, Domkapellmeister Alexander Lauer. Am Samstagabend gab es im Dom ein Wiedersehen: bei ein Begegnungskonzert der „Capella Ludgeriana“ mit dem inzwischen von Bollendorf an neuer Wirkungsstätte geleiteten, ebenfalls aus Knaben- und Männerstimmen bestehenden Chor „Domsingknaben Limburg“. Anlass: das zehnjährige Bestehen der Capella Ludgeriana.