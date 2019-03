Jenseits historischen Interesses und der Chronisten-Pflicht lassen sich aus den Fotografien vergangener Produktionen auch weitergehendere Eindrücke sammeln. Natürlich zeigen die Aufnahme über die Jahrzehnte, wie die Mimen älter geworden sind – insbesondere Stammspieler wie Elisabeth Georges oder Hannes Demming. Und auch die Zeiten, als „sich eine vornehmlich aus Studenten gebildete Spielschar“ zusammengetan hatte, um sich als Plattdeutscher Verein der Literarischen Gesellschaft anzugliedern (wie es am 17. August 1946 in dieser Zeitung stand) sind 100 Jahre vorbei. Gesichter im studentischen Alter haben dementsprechend höchstens Lene Holden und Wilm Böckenholt aus „Hatt giegen hatt“ von Karl Wagenfeld aus dem Gründungsjahr 1919. „Was damals mehr persönliche Erlebnisgestaltung war, gerade dieses mundartliche Drama aufzuführen, das steigerte sich im Laufe der Jahre zu einem gewissen Vermächtnis“, heißt es vor über 70 Jahren in dem Bericht. Und dieses Vermächtnis wird von der reiferen Generation gepflegt.

Indes: Die Jugend wird an dieser Stelle nicht vermisst. Denn die Fotografien zeigen anregende Szenen, die den Betachter über das Menschliche und Allzumenschlichen nachsinnen lassen können. Man nehme sich einen Betrachtungsstandpunkt und vergleiche die Bilder. So ergibt sich beispielsweise unter dem Gesichtspunkt der Blicke, die auf der Bühne im Spiel aufeinandertrafen, ein schöner Einblick in die Vielfalt zwischenmenschlicher Emotionen: Verachtung, Misstrauen, Kampfeslust auf der einen, Begehren und Freundschaft auf der anderen Seite.

Es lohnt sich also, sich auch jenseits der Kenntnisse der Stücke und Inszenierungen von den Fotografien zu Geschichten und Gedanken anregen zu lassen.

Nach all den Bildern bringt ein Video die niederdeutsche Sprachkultur auch ins Ohr. Filmausschnitte aus den Aufzeichnungen der Produktionen „Dat Spiel van Doktor Faust“ und „De bruoken Kroos“ sind zu sehen.