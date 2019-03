Kampf gegen innere Dämonen

Anfang der 80er Jahre gründete Lecavalier zusammen mit Edouard Lock „La La La Human Steps“, deren Frontfrau sie war in bahnbrechenden, weltweit tourenden Stücken wie „Businessman in the Process of Becoming an Angel“ oder „Human Sex“. Die Tänzerin aus Montreal wurde einem noch sehr viel breiteren Publikum natürlich durch ihre künstlerische Kooperation mit David Bowie in den 90ern bekannt. Sie übernahm die Hauptrolle in dessen Video „Fame“ und begleitete ihn auf der „Sound+Vision“- Tour. Auch mit Frank Zappa und dem Ensemble Modern arbeitete Lecavalier zusammen. Kaum je ist eine Tänzerin dem Popstar-Ruhm so nahe gekommen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Seit Ende der 90er ist die Frankokanadierin solo als Choreographin und Tänzerin unterwegs – mit ungebrochenem Erfolg. Stücke wie „So Blue“ (das auch im Pumpenhaus zu sehen war) haben die anhaltende Wucht ihrer androgynen Power-Performances bewiesen. Die ist Lecavalier – mittlerweile 60 Jahre alt – auch in ihrer jüngsten Arbeit „Battle­ground“ nicht abhanden gekommen. Im Gegenteil. Das Stück, das sie zusammen mit Tanzpartner Robert Abubo zum Elektro- und E-Gitarren-Sound von Antoine Berthiaume zelebriert, ist nicht nur dem Titel nach eine Schlacht. Die Tänzerin, gekleidet in schwarze Lackhose und schwarzen Kapuzenpulli, stürzt sich in den Kampf gegen die inneren Dämonen – um vielleicht endlich Frieden mit ihnen schließen zu können.

Inspiriert ist „Battle­ground“ dabei von dem Roman „Der Ritter, den es nicht gab“ des Autors Italo Calvini. Der erzählt von einem körperlosen Helden in leerer Rüstung – was Lecavalier nicht nur begeistert, sondern einmal mehr zum Wesen der eigenen Profession hat durchdringen lassen. „Dass der Körper im Bild gefangen ist, wissen wir ja“, hat die Künstlerin in einem Interview gesagt: „Wir verbringen alle unsere Zeit mit ihm und kennen ihn gar nicht wirklich. Der Tanz ist eine Gelegenheit, im Körper zu sein und ihn nicht immer von außen zu sehen.“