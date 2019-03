Herzenssache und Maloche

Mit dem Titel überrascht „Die Schanze“ in ihrem hundertsten Jahr: „Meditation – Vergessen – Erinnern“. Was hat eine monastische Praxis mit Kunst, was die Strenge von Lectio, Meditatio und Contemplatio mit Freiheit zu tun? Indes: Die Welt in sich aufnehmen, darüber nachsinnen und schließlich in einer inneren Sammlung seinen Geist und die Welt in einer Zusammenschau zur Resonanz bringen, das ist durchaus des Künstlers Haltung. Mit Zeichnung, Druckgrafik, Malerei, Plastik, Glaskunst und Fotografie bringen 14 Vertreter der 100-jährigen Künstlergemeinschaft zum Auftakt des Jubiläumsjahres dies 45 Mal zum Ausdruck.

Christine Kucinski stellt eine beeindruckende Bandbreite ihrer Glasobjekte aus – vom zerbrechlichen Flüchtlingsboot bis zu einem Kruzifix. Dessen Jesus-Figur ohne Kopf und Arme hat ihr ein schlesischer Priester geschenkt, der sie in einem Graben fand, in russischer Kriegsgefangenschaft.

Von Rupert König ist der computertomographische Jesus zu sehen, der mit seinem fluoreszierenden Plexiglas im Innenhof der Akademie eine leuchtende Erscheinung ist. Andreas Laugesen hat sich mit Erich Frieds „Ein Soldat und ein Mädchen“ beschäftigt und zu der Liebesgeschichte eines amerikanischen Besatzungssoldaten mit einer deutschen KZ-Aufseherin Radierungen geschaffen. Fried war Übersetzung des Dichters Dylan Thomas, was zur Arbeit von Michael Hassels führt. Der hat dessen (und Rilkes) Verse gleichsam wie ein Mandala wiederholend übereinandergeschrieben; so verdichten sich Gedichte.

Erhard Wilde hatte 1994 einen Infarkt mit Herzstillstand und im Jahr 2000 eine Herz-OP. Seine Bilder mit Text zu diesem Ereignis sind ebenso ergreifend, stimmen nachdenklich und gelegentlich auch heiter – zutiefst umfassend menschlich.

Ilse Wecker hat sich der gleichsam meditativen Tätigkeit der Collage hingegeben. Ihre vier Fotografie-Porträts „Erheben“, „Erinnerung“, „Traum“ und „Unbehagen“ in Gloriolen aus Obst (Kaki, Kiwi, Orange und Granatapfel) regen wie Psychogramme zum Vergleich mit der jeweils eigenen Persönlichkeit des Betrachters.

Natascha Fix arbeitet auf Holz. Auf Rankhilfen zum Beispiel. In Streifen aus Collagen finden sich Symbole von Glamour und Stärke, von der Monroe bis zur Löwin; dazwischen stehen die Zeilen eines selbst geschriebenen Gedichtes von Fix über die Vergänglichkeit, das so endet: „Heute das ist wichtig / egal was morgen / daraus wird“.

Die Kanzlerin der Schanze, Miriam, zeigt auch eines ihrer unverwechselbaren Buntbilder, in denen innere und äußere Welten turbulent ineinanderfließen. Aber eigens für die Ausstellung hat sie Fotografien geschaffen: Kontrastreiche Schatten auf Sand, fast schwarz-weiß, geben lediglich einen Bruchteil der Person frei.

Jan Homeyer zeigt eine Reihe Porträts seines Sohnes sowie „Mugshots – Identiy Check“, wenngleich diese polizeilichen Identifizierungs-„Fotos“ fragende, vorwurfsvolle, rebellische Gesichter zeigen. Dieter van Offern schockt mit Neon-Gelb. Und bietet dadurch einer traurigen „Industrieruine-Ost“ eine Bühne. Wie ein ausgeweideter Kadaver graut sie vor sich hin.

Erwin-Josef Speckmann behauptet, er habe die drei Baumscheiben gefunden. Man muss ihm glauben. Dabei fügen sich das polierte Hölzer-Trio seines „Räderwerk“ perfekt zwischen die Plexiglasscheiben. Die Stele hat Speckmann eben perfekt für die Fundstücke angepasst. Wie heißt es bei Pablo Picasso: „Ich suche nicht – ich finde.“

Udo Weiße stellt Luther vielfach auf den Prinzipalmarkt – als Briefmarke – protestantische Post für den katholischen Kiepenkerl.

Momente des Getrenntseins bringt Hilla Zinkant auf ihre drei Gemälde „Der Weg“, „Roter Mantel“ und „Vernissage“. Es findet sich ein wenig von Großstadteinsamkeit eines Edward Hopper wieder.