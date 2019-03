. . . bis dass der Tod euch scheidet

Wir schreiben das Jahr halbe Ewigkeit nach Weltuntergang. EF und Q1 sind auf Kunstkurs der Klasse Forschung unterwegs zu vergangenen Welten der Menschheit und stoßen auf eine fast flächendeckende Schicht Müll. Das Jahr 2019. So könnte das Intro zu einer Ausstellung lauten, die Donnerstagabend in der Ateliergemeinschaft Schulstraße eröffnet wurde. Aus der Perspektive einer Zeit nach dem Plastik sowie des alltäglichen und umfassenden Sucht- und Abhängigkeitsverhältnisses zu Kunststoffen aller Art, entstanden Arbeiten, die bis Ende März im Foyer gezeigt werden.

Post Plastics: Paulinum zeigt Plastik als Kunst 1/27 Die Klassen mit Ruppe Koselleck, Susanne von Bülow und Kunstlehrerin Jutta Lohaus Foto: Gerhard H. Kock

"Plastic forever and ever" von Julia Albers, Paula Goldberg, Helena Lecher, Merle Mensing und Theresa Strumann Foto: Gerhard H. Kock

"Plastic forever and ever" von Julia Albers, Paula Goldberg, Helena Lecher, Merle Mensing und Theresa Strumann Foto: Gerhard H. Kock

"Plastic forever and ever" von Julia Albers, Paula Goldberg, Helena Lecher, Merle Mensing und Theresa Strumann Foto: Gerhard H. Kock

"Plastic forever and ever" von Julia Albers, Paula Goldberg, Helena Lecher, Merle Mensing und Theresa Strumann Foto: Gerhard H. Kock

Eva Kühnrich "Das Verschwinden der Plastiktüten" (Mobile) Foto: Gerhard H. Kock

Eva Kühnrich "Das Verschwinden der Plastiktüten" (Mobile) Foto: Gerhard H. Kock

Farbplastik von David Großbölting und Arno Hausschild Foto: Gerhard H. Kock

Luise Müller-Hofstede und Carolin Rüsseler Foto: Gerhard H. Kock

Plastikrock von Mai Thi Eichler und Linus Hoppenheit Foto: Gerhard H. Kock

André Chun und Victor Horst Foto: Gerhard H. Kock

André Chun und Victor Horst Foto: Gerhard H. Kock

Plastikklo von Katharina Dieker und Elena Theile Foto: Gerhard H. Kock

Peargroup von Oliver Brogowski, Eryk Kazmierczak, Leon Woltering und Nicolas Bock Foto: Gerhard H. Kock

Plastiktütenmantel von Lucie Dietrich, Anthea Friebe und Nelly Jafari Foto: Gerhard H. Kock

Menu à la Plastique von Sarah Nölker , Emilia Pavenstädt und Marie Stöber Foto: Gerhard H. Kock

Menu à la Plastique von Sarah Nölker , Emilia Pavenstädt und Marie Stöber Foto: Gerhard H. Kock

Greta Thomas und Rieke Wilmer mit „Beauty in Plastik“ Foto: Gerhard H. Kock

Greta Thomas und Rieke Wilmer mit „Beauty in Plastik“ Foto: Gerhard H. Kock

Schildkröte Johanna Heinrich , Liz Schwarzer und Malina Wedy Foto: Gerhard H. Kock

Plastiksaurier von Stefan Arndt Foto: Gerhard H. Kock

Rescue Collection von Noah Alexander Funk und Jan Malte Oberbeck Foto: Gerhard H. Kock

Rescue Collection von Noah Alexander Funk und Jan Malte Oberbeck Foto: Gerhard H. Kock

David Großbölting und Arno Hausschild mit "Die Welt geht unter und wir gehen baden" Foto: Gerhard H. Kock

"The sound of plastic" von Philipp Eich und Emil Mesionzhnik Foto: Gerhard H. Kock

"The sound of plastic" von Philipp Eich und Emil Mesionzhnik Foto: Gerhard H. Kock

Kunstausstellung der Kunstkurse EF und Q1 Gymnasium Paulinum Foto: Gerhard H. Kock

Die Schüler entwickelten in den Kunstkursen EF und Q1 mit den beiden Künstlern der Ateliergemeinschaft Schulstraße Susanne von Bülow und Ruppe Koselleck sowie ihrer Kunstlehrerin Jutta Lohaus vom Paulinum einen spielerischen Umgang mit Kunst und Kunststoffen – mit Plastik und Skulpturen auf dem Weg zu künstlerischen Konzepten. Da verleiht Chiara Kanngießer in einer Sprache aus den „Star Wars“-Welten den Erdenbewohnern den „Destroyer Award“, den Preis für die beste Zerstörung. Im Film „Der Plastikjunkie“ von Moritz Frechen, Bennet Menke und Vincent Watrin wäscht sich ein Junge unter der Dusche mit Plastikplanen – schaudernder Ekel fällt den Betrachter an.

Ein Video von Sarah Nölker, Emilia Pavenstädt und Maria Stöber zeigt ein „Menue à la Plastique“, bei dem sie werden, was sie essen: Die Essenden plastizieren mit dem Verzehr. Greta Thomas und Rieke Wilmer führen in ihrem Video „Beauty in Plastic“ eine Schönheitsoperation durch. Und für Julia Albers, Paula Goldberg, Helena Lechler, Merle Mensing und Theresa Strumann führt der Weg zum Altar nur über Plastik. Im Film „Plastic forever and ever“ schreitet die Braut mit Plastikbecher-Schleier über den Prinzipalmarkt zur Lambertikirche, um vermutlich angesichts der Frage „Willst Du das hier . . . bis dass der Tod euch scheidet“, fluchtartig das Weite zu suchen.

Die Arbeit in dem Kunstkurs war mit umfangreichen Recherchen zum Thema Plastik verbunden. Einige der Informationen haben André Chun und Victor Horst in eine Plastik-Schalen-Lampe integriert.

Es geht nicht nur hässlich und überkritisch zu. Luise Müller-Hofstede und Carolin Rüsseler haben Plastikflaschen zu einer tortenartigen Skulptur arrangiert. „Ikarus“ von Leon Huges und Wu Matthew ist bei aller Traurigkeit von Mythos und Thema auch schön. Und Eva Kühnrich lässt „Das Verschwinden der Plastiktüten“ durch ein Mobile anschaulich werden. Die fünf untereinander hängenden Tragetaschen sind in Streifen ausgeschnitten, und die verbleibenden Rippen verdünnen sich nach unten mehr und mehr.