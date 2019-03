Treten bis der Teppich jault

Noch weiter, noch weiter . . . Doch weiter geht es am Hawerkamp nicht. Da steht ein Zaun. Und so lässt sich nicht ermitteln, wie groß die Reichweite des „Horizont-Hörgeräts“ ist. Nur eines ist hier am Zaun klar: Es ist verblüffend. Nico Parlevliet hat jene parabolische Riesenscheibe geschaffen, die intime Gespräche aus einer großen Distanz ermöglicht. Zum Auftakt des Soundseeing-Festivals zeigt die Ausstellung „Reise zwischen Auge und Ohr“ in der Ausstellungshalle Hawerkamp fünf Klangskulpturen.

Eine ist der akustische Parabolspiegel. Auf einem Fahrradsattel sitzt der Lauscher genau im Fokalpunkt, also dort, wo sich alle Klänge treffen, Vögel, Wind und Menschenstimmen. Dies Hören wirkt dicht und körperlich; dabei sind die Schallquellen Hunderte von Metern weit entfernt; es reicht sprechen in Wohnzimmerlautstärke. Eine gespenstisch schöne Erfahrung.

Erhellendes zur Ehe quietscht gleich doppelt. Sobald sich einer nähert, werden zwei obskure, auf jeden Fall skurrile Objekte zu Subjekten, um die „musizierende Paar-Stimmung“ zu zelebrieren: Der Gatte zupft. Die Gattin fiedelt. Ein Maschinen-Paar auf der Suche nach einem gemeinsamen Rhythmus, einem gemeinsamen Ton wenigstens oder dem Traum einer Melodie. Letztlich eine klangvolle Metapher auf menschliches Miteinander überhaupt.

Davon kündet auch der „Weinende Teppich“. Aber in einer ambivalenten Weise. Auf der einen Seite müssen mehre Menschen miteinander Trittkraft investieren, um im Luftpolster unter dem Hamadan jenen Druck zu erzeugen, der die Flöten klingen lässt. Diese „Koalition der Willigen“ erzeugt Kultur und Humor. Auf der anderen Seite erinnert der Luftalarm-Sound über diesem persischen Teppich an das Jahr 2003 (seinem Entstehungsjahr), als die historische „Koalition der Willigen“ den Irak überfällt wegen Massenvernichtungswaffen, die es nicht gab.

Angesichts dieses Hintergrunds stellt sich beim „Meer“ Entspannung ein – optisch wie akustisch. Die drei Kanus wogen auf und nieder wie auf der aufgewühlten Nordsee. Dabei rauscht es in ihrem Inneren. Dort rutschen Kiesel und Bohnen hin und her – der wohltuende Klang von Wellen, die am Strand brechen.

Die „Kommunizierende Septime“ ist eine Installation von sechs Balgen auf Dreieck-Ständern. Die Skulpturen wirken wie Plattenkameras der Kaiserzeit. Sie werden bei Nähertreten zu Dudelsäcken. Durch Löcher in den Stahlrohren werden diese zu Orgelpfeifen.