Irre Wendungen und ein Schaumbad

Münster -

Archie (Georg Schüring) ist gerade erst raus aus dem Knast und will seine erste Nacht in Freiheit ganz in Ruhe in der Wohnung seines Enkels Maximilian (Jannis Sasse) verbringen. Maximilian ist nämlich an diesem Abend mit Freunden unterwegs, um seinen Junggesellenabschied zu feiern. Aber die „Ladies“ Betty (Vanessa Weber), Charlotte (Beatrice Paul) und Linda (Kerstin Lemper) ziehen ihn in einen turbulenten Abend mit hanebüchenen Wendungen und Schaumbad hinein. Dabei ist Nachbarin Betty doch nur über den Balkon zu Maximilian geklettert, um ihm einen schönen Junggesellenabschied zu wünschen, Friseurin Linda soll Archie einen modischen Haarschnitt verpassen, und die lebenslustige Charlotte ist sowieso immer sofort zur Stelle, sobald ein Mann auftaucht.