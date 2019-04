Von Musik, die das Ohr wurmt

münster -

So laut wie ein Staubsauger waren die kleinen und großen Zuschauer zusammen, als sie am Sonntagnachmittag im Theater in der Meerwiese gemeinsam lärmten. Die Dezibelzahl von einem Martinshorn schafften sie nicht. Und zwischendurch war es immer wieder mucksmäuschenstill bei der Premiere des Kinderstücks „Psst! Frau Prof. Dr. D. Zibel hat einen Ohrwurm“ vom Theater Glux, das am Sonntag in der Regie von Natascha Kalmbach in der Meerwiese Premiere hatte.