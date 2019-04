Auf dem Jupiter schwimmt ein Spiegelei

Münster -

Es gab einmal eine Zeit, da holte der Kasper den Kindern die Sterne vom Himmel – und nicht die Spielkonsole. Im „Charivari“ ist diese Vergangenheit fast geheimnisvoll gegenwärtig: Von den Wänden blicken Puppenfamilien aufs Publikum und erinnern an kindliche Blickrichtung: aufwärts – und nicht abwärts. Dass Wilfried Pleins Kasper an diesem Nachmittag dem „Geheimnis der Sterne“ auf der Spur war, wirkte so wie eine selbstverständliche Mission, das stattliche Stativ links neben der Puppenbühne aber wie ein außerirdischer Gast.