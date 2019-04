Die Musikszene in Münster, die 2019 den 100. Geburtstag ihrer Institutionen Musikschule, Musikhochschule und Sinfonieorchester feiert, ist eng miteinander verzahnt. Und sie hat viele Talente gefördert. Manche von ihnen haben es in herausgehobene Positionen an Theatern und in Orchestern geschafft.