Klingendes Quellwasser und üppige Farben

Münster -

Das musikalische Barock präsentiert seine geistlichen Werke oft mit pompöser Pracht. Aus der davorliegenden Epoche klingt hingegen eine Frömmigkeit an unser Ohr, die im Vergleich wie klares Quellwasser wirkt. Claudio Monteverdi (1567-1643) beherrschte das eine so gut wie das andere. Wohl denen, die am Samstagabend den Weg in die Aegidiikirche gefunden hatten, um Monteverdis Marienvesper (Vespro della Beata Vergine) zu lauschen!