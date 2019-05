Wild entschlossene Seefahrer

Es fällt wohl unter die Kategorie gespielter Witz, was die beiden Schauspieler vom Theater Maniacs hier aufführen. Und das Besondere ist nicht die Pointe, sondern die stoische Gelassenheit, mit der sie das Geschehen auf die Bühne bringen. Auch die Ausstattung ist denkbar einfach und damit umso wirksamer: Gestreifte Fischerhemden deuten das Maritime an, die Angelruten sind Stecken mit einem Strick vorne dran, und für das Wasser hat man einfach ein Stück blauen Stoff auf den Boden gelegt.

Das Meer steht im Mittelpunkt des kurzweiligen Theaterstücks „Flaschenpost“, das Bart Hogenboom mit Darstellern von Westfalenfleiß einstudiert hat und das am Wochenende im Haus zum Guten Hirten am Mauritz-Lindenweg aufgeführt wurde. Es gibt Stürme, in denen Papierschiffe zerrissen werden, Tanzeinlagen, die die Stille des Meeres zum Ausdruck bringen, und allerlei kleine Geschichten, in denen Flaschenpost eine Rolle spielt – zum Beispiel, wenn sie als Mittel zur Partnersuche herhalten muss.

Natürlich wird in einem Stück über das Meer auch in See gestochen. Als Schiff dienen aufgefaltete Umzugskartons, die man mit einem Fischernetz stilgerecht dekoriert hat. Am Steuer steht ein grimmiger Kapitän, der wild entschlossen ist, neue Kontinente zu erobern. Hildegard Wilken hat den Darstellern für diese Szene verwegene Kostüme geschneidert. Und noch verwegenere für die Eingeborenen, die das Schiff wieder wegschicken, weil sie diese ständige Entdeckerei satt haben. Mit „Flaschenpost“ ist dem Theater Maniacs eine nette kleine Collage über das Meer gelungen, die auf leisen Humor setzt und sich durch Originalität in der Inszenierung auszeichnet. Abgerundet wird das Ganze durch die Spielfreude, mit der das achtköpfige Laienensembles an die Sache herangeht.