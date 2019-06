Münster -

Berlin 1929: Die Menschen leiden unter der Wirtschaftskrise. Das Morgen ist unsicher, das Brot teuer, die Frauen wohlfeil. In diesen Strudel aus Not und billigen Vergnügungen gerät Fabian. Zusammen mit seinem Freund Labude grast er die Stadt ab, auf der Suche nach Leben, nach Liebe, wonach auch immer. Erich Kästner erzählt die Geschichte in seinem 1931 erschienenen Roman „Fabian“. Gottfried Greiffenhagen hat daraus ein Theaterstück gemacht, das am Freitag von der Theaterwerkstatt im Kreativhaus auf die Bühne gebracht wurde.