Armut in der Eissporthalle

Die Premiere der politisch-surrealen Theaterperformance „Reichtum und heißes Wasser für alle“ findet am 16. Juni statt. Die kurz vor dem Abriss stehende ehemalige Eissporthalle Münster wird damit in einen Ort der kulturellen und politischen Auseinandersetzung rund um das Thema „Verteilungsgerechtigkeit“ verwandelt.

Das Theaterstück möchte sensibilisieren für das Thema „Armut, Reichtum, Verteilungsgerechtigkeit“ im Münsterland mit seinem nach außen hin wohlsituierten sozialen Gefüge und der scheinbar wirtschaftlich so guten Situation. Es werden Personengruppen in den Blick genommen, die am unteren Ende der Verteilungsskala stehen.

Anknüpfend an eine antike Komödie von Aristophanes werden in starken Bildern gesellschaftliche Alternativen durchgespielt, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Fragen, mit denen das Stück endet, werden in kurzen Nachgesprächen aufgegriffen.

„Die Halle in ihrer jetzigen Gestalt, mit aufgeschnittenem Boden und ihrer kantigen Ausstrahlung, bietet ideale Voraussetzungen, dieses Thema auf die Bühne zu bringen.“ Nur die Zuschauerplätze habe man, so Organisator Dr. Jens Dechow, auf 120 pro Aufführung begrenzen müssen, um allen ein gutes Sichterlebnis zu bieten.