Gegensätze und Horror-Geräusche

Der Irrtum ist dabei schön weit gefasst: Besonders sinnfällig ist dies bei Clara Marie Große Wahlert. Sie zeigt in einem Video, wie einfach und perfekt ein Kartenhaus gestapelt werden kann. Bei den vorm Rechner liegenden Karten will das nicht gelingen – wie im wirklichen Leben liegt die Tücke im Detail, die Vorstellung virtuell oder zerebral scheitert stets am Machen, am Tun, am Körperlichen.

„Irrtum“: Marienschule stellt in der Handwerkskammer aus 1/34 Henrike Bettendorf hat einen Schirm aus Plastikflaschen geschaffen, David Grziwa stellt korrespondierende Röhren aus und Marit Füllgraf eine Schatten werfende Streichholz-Flamme (hinten). Foto: Gerhard H. Kock

Henrike Bettendorf hat einen Schirm aus Plastikflaschen geschaffen, in den es reinregnen kann.

Mara Peterknecht zeigt antagonistische Steine als Mauer aus Widersprüchen. Auf Vorder- und Rückseite stehen die jeweiligen Gegenbegriffe. Foto: Gerhard H. Kock

Abbild und Wirklichkeit: Clara Marie Große Wahlert zeigt in einem Video, wie einfach und perfekt ein Kartenhaus gestapelt werden kann. Bei den davorliegenden, präparierten Karten liegt die Tücke im Detail – wie im wirklichen Leben. Foto: Gerhard H. Kock

Maren Mühlbauer zeigt in ihrer Müll-Performance, wie aus dem ersten Papierchen ein Berg wird. Foto: Gerhard H. Kock

David Grziwa stellt korrespondierende Röhren aus und Marit Füllgraf eine Schatten werfende Streichholz-Flamme (hinten). Foto: Gerhard H. Kock

Bei Lisa Witt verliert ein Wasserballon verliert seine Fassung. Foto: Gerhard H. Kock

Alina Nordhoff hat ein Porträt mit Kraken-Kragen gemalt, das einen immer anschaut. Foto: Gerhard H. Kock

Charlotte Langer zeigt die Zerrissenheit des Menschen. Foto: Gerhard H. Kock

Marit Füllgraf malte eine Streichholz-Flamme, die einen eigenen Schatten wirft. Foto: Gerhard H. Kock

David Grziwa fasziniert mit korrespondierenden Röhren. Foto: Gerhard H. Kock

David Grziwa hat zwei Blecheimer auf Podeste gestellt, einen mit Griff; das lädt ein, ihn eine Etage tiefer zu stellen, und flugs verschieben sich in den Behältern die Ebenen. In dem einen schwarzen Wasser sprudelt es, im anderen wird eine schwarze Kugel sichtbar. Es sind korrespondierende Röhren und die Wasserflächen Leinwände, auf denen sich spiegelnder „Glanz“ öffnet, schließt, bildet und zerstört.

Marit Füllgraf hat ein brennendes Streichholz gemalt und seinen Schatten – eine Unmöglichkeit, denn Licht macht Schatten, hat aber selbst keinen. Malin Treckmann ist in ihrem Video als Licht-, gleichsam als Geistwesen zu sehen. Im Schwarzlicht legt sie, um mehr und mehr zu leuchten, Hinderliches wie Probleme ab. Am Ende bleibt ein dunkler Fleck über ihrem Herzen. Sehr berührend. Der „Irrtum“ kann auch eine trotzige Frage, ein Vorwurf an das Leben sein.

Irrtum kann vorwitzig sein: Hannah Köchling setzt dafür die Physik des Quietschens ein. Eine Hand setzt an, mit Kreide auf einer Tafel zu schreiben. Das Auge wartet, doch das Ohr wird bedient: mit dem Horrorton aus der Hölle der Geräusche.

Vorne „Angst“, hinten „Glück“: Steine aus Gegensätzen hat Mara Peterknecht geschaffen, mit der sich die Mauer einer Persönlichkeit bauen lässt: Was zeige ich, was bin ich; wo herrscht Abgrenzung, wo Öffnung? Weitere Projektteilnehmer waren Linda Babel, Henrike Bettendorf, Aida Cecunjanin, Hannah Köchling, Charlotte Langer, Maren Mühlbauer, Jonas Nestler, Alina Nordhoff, Mara Peterknecht, und Lisa Witt.