Hinschauen rekurriert auf beide Seiten der Kunst: Die Künstlerin schaut in die Welt sowie in sich hinein und bringt in dieser Ausstellung Themen aus beiden Welten auf die Leinwand: Die Titel der Arbeiten wie „Beschützt“ oder „Zeit“ bringen die Bildinhalte auf den Punkt und leiten den Betrachter. Denn dem gilt der Ausstellungstitel „Hinschauen“ als Hinweis. Wenngleich die Bildaussagen nicht arg verrätselt sind, so vermögen sie doch zur Nachdenklichkeit anzuregen. Wenn sich Sonne, Mond und Sichel an Uhrzeigern wie über einem Strudel drehen, der Wind von der Seite einen Vorhang ins Bild weht, und die Familienmitglieder mit zunehmendem Alter auf das Vergehen der Zeit blicken, dann schwebt eine Traurigkeit über dem blaugrünen Sinnbild der Vergänglichkeit.

Karola Wortmann in der Torhaus-Galerie

Auch „Gegen die Zeit“ ist ein Vanitas-Gemälde – aber mit Vorgeschichte. Bei einem Rom-Besuch fiel Wortmann das Grabmonument eines Papstes auf, dem Gevatter Tod ein Stundenglas entgegenhält. Die Coesfelderin steigert die qualvolle Vorstellung der Endlichkeit, in dem sie einen Menschen in einer Sanduhr zappeln lässt. Und fast scheint es, als falle das Glas noch auf Pflastersteine – jeder Augenblick ist bedroht. Ein aktuelles gesellschaftspolitisches Thema spricht Wortmann in „Noch zu retten?“ an – den Klimawandel.

Karola Wortmann malt ihre Bilder vorwiegend in Acryl. Durch Experimente mit verschiedenen Farben, Materialien und Formen lässt sie dekorative Hintergründe entstehen.