Münster -

Es ist Victors Geburtstag, und das Publikum macht ihm ein Geschenk, das sein ganzes Leben verändern wird. Was es mit diesem Präsent so auf sich hat, das erzählt die belgische Compagnie Krak am Sonntag (14. Juli) zum Auftakt der Sommerreihe „Roter Hund“ mit unterhaltsamem Kinder- und Familientheater.