Intensiv getanzte Vielfalt

Ob barfuß oder in Stepptanzschuhen, in Strümpfen oder mit Pumps, mit Sneakers oder klassischen Ballettschuhen, die Bewegungen passten. Leicht und hingebungsvoll, mit ganzem Körpereinsatz und konzentriert präsentierten junge und alte Tanzbegeisterte, Schlanke und Mollige, Große und Kleine, Männer und Frauen ihre Fähigkeiten. Das Hintergrundbild sorgte für die entsprechende Atmosphäre, dazu die Lichtstimmungen – und schon fühlte sich das Publikum in eine dunkle Halle versetzt oder in die Wolken, in Flower-Power-Atmosphäre oder an einen Karibikstrand erinnert. Das Tanzspektrum reichte von Klassischem Ballett über Hip Hop, Musical und Contemporary, Modern und Jazz Dance bis Flamenco, Breakdance und Stepptanz. Auch dieses Spektrum war enorm.

121 Tänzer waren insgesamt beteiligt, davon traten einzelne bis zu acht Mal auf, weil sie in verschiedenen Gruppen trainieren, sich Techniken und tänzerisches Handwerkszeug aneignen, was sie dann am Freitag mit sichtbarer Begeisterung auf die Bühne brachten.

David Rebel , der nach seinem Vater bereits 32 Jahre die Tanzschule leitet, moderierte die Rebeltanzshow 2019, die zum elften Mal im Theater Münster über die Bühne ging. Er gab Infos über Lehrer und Schüler und die 32 Tanzstücke. Zum Schluss bedankte er sich bei allen Mitwirkenden und den vielen Helfern, die diesen Abend möglich machten.