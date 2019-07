Grobian gegen feine Dame

Münster -

Die Spinne kommt eindeutig aus besserem Haus. Im schicken hechtgrauen Dress stolziert sie über die Bühne, eine echte Madame. Bestimmt hat sie als Kind mal Ballettunterricht gehabt, so graziös, wie sie sich bewegt. Alles an ihr wirkt vornehm. Sogar die Netze, die sie spinnt und in denen sich allerlei kleines Getier verfängt, das sie dann mit spitzen Fingern herauszupft und verspeist. Ganz anders der Käfer, der plötzlich durchs Unterholz bricht und sein Lager direkt neben ihr aufschlägt. Ein unangenehmer Mensch, laut und ungehobelt, wie er da in seinem Verhau aus alten Regenschirmen sitzt und ständig am Brummen ist.