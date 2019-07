Von Weimar zum Mordfall Lübcke

Am Beispiel der Reaktionen auf die „Tanzwut“ und ähnliche Freizeitvergnügungen der „Goldenen Zwanziger“ legte der Direktor des Instituts für Zeitgeschichte und Lehrstuhlinhaber für Neueste Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München einen „kulturellen Deutungskrieg“ frei. Zahlreiche (auch völkische) Vereinigungen gegen den „Sittenverfall“ propagierten zunehmend „deutsche Schlichtheit“ gegen eine „französische Kokottenkultur“. Jazz wurde gar eindeutig rassistisch angegriffen. Die Zensur war abgeschafft; doch 1926 entstand das in Folge immer häufiger angewandte Gesetz gegen „Schmutz und Schund“, das allerdings keinerlei Kriterien definierte. Ein „kulturpolitischer Sündenfall der Republik“, so Wirsching , und ein Symbol für die Spaltung der Gesellschaft.

Schon die Weimarer Reichsverfassung, die in „völlig innovativer Form“ gleich drei Demokratiemodelle – die direkte, präsidiale und repräsentative – zugleich unter einen Hut bringen wollte, spiegelte diese Zerrissenheit. Zudem war Gewalt als „alternativer Weg der politischen Willensbildung“ früh präsent, die Kommunikation verrohte offenkundig. Politische Morde (etwa an Matthias Erzberger und Walther Rathenau) zeigten, wie „Sprache den Weg zur Gewalt bahnt“. Dabei konstruierten die Täter zumeist ein „Recht auf Notwehr“ und ihre eigene Gruppe als Opfer. Ein, wie der Historiker unter Hinweis auf den Mordfall Lübcke durchblicken ließ, „leider wieder hochaktuelles Thema“.

