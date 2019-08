In der Gartenakademie entwarf die in Köln ansässige Autorin die Irrfahrt einer Frau von Mitte 30 durch eine neue Umgebung, die mit minutiös registrierendem Blick erkundet wird. Klara, ausgebrochen aus einer lähmenden Beziehung in Berlin, findet in Utrecht reichlich Anlässe zu ganz banalen Entdeckungen, die sie übereifrig in einem „dagboek“ sammelt. Dabei stellt sie immer wieder fest, „dass offenbar Dinge als gleich erscheinen, die es gar nicht waren.“ Sie staunt über eine typisch niederländische Fahrradkultur, die sie an eigene, fruchtlose Voltigierversuche erinnert, sieht „überall Schönheit“, stößt unablässig aber auch auf die „Tücken zweier verwandter Sprachen“. Klaras Gegenstück ist der von ihr angeschmachtete Student Thijs, ein blond gelockter Martin-Luther-Lookalike, der komplett in sich zu ruhen scheint. Der Geist des verlassenen Partners lässt Trompeters Heldin indes nicht los und schleicht sich gar in einen amüsant verschwurbelten Cannabis-Rausch.

Julia Trompeter, die in Berlin und Bochum promovierte, arbeitet selbst seit 2017 an der Uni Utrecht im Bereich Antiker Philosophiegeschichte. Das erklärt, warum sich, wie sie in der an die Lesung anschließenden Diskussion humorvoll erläuterte, „viel Gedankenzeugs in diesem Buch“ niederschlägt. Ihr sprachverliebter Roman, der auch von Bindungssehnsüchten und Problemen ihrer Generation handelt, sei indes nicht ihre persönliche Geschichte. Ihr Interesse galt der Frage, wie Niederländer und Deutsche sich gegenseitig wahrnehmen. Und dass die Kommunikation scheinbar einfach ablaufe. Aber denkste: Wer das deutsche Wort „bellen“ in Bezug auf niederländische Hunde benutzt, wird sich dort ziemlich lächerlich machen. Es würde nämlich bedeuten, dass der Vierbeiner einen Telefonanruf tätigt.