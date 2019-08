Tanz am See und auf dem Balkon

Münster -

Fasziniert folgen die Zuschauer auf den Veranden der Gaststätten, auf dem Plankenboden am Wasser, auf Treppen oder dem Klettergerüst des Spielplatzes dem Geschehen. Oder sie gehen, dem Tanz folgend, um den kleinen See herum – immer dahin, wo die Rebel Dance Company am Samstagabend ihre professionell einstudierten Choreographien unter freiem Himmel im Innenhof des Germania- Campus darbietet. Ein paar Scheinwerfer erhellen von der Terrasse der Rebel-Tanzschule aus die jeweilige Auftrittsfläche. Und einmal tanzt eine junge Actrice oben auf dem Balkon ein dramatisches Solo zur Musik von Prince. Sie erntet dafür viel Beifall von den zahlreichen Zuschauern, die flugs die Treppe zum Balkon erklimmen.