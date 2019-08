Zum zweiten Mal öffnet die LVM Versicherung anlässlich des Schauraums einen Teil ihrer Kunstsammlung für Besucher, die zum Fest der Museen und Galerien am 7. September kommen. Das Highlight in diesem Jahr: „Kunst aus dem Bauchladen, vom Künstler persönlich! Timm Ulrichs auf der Kulturfläche im Kristall“. Von 15 bis 17 Uhr findet die Performance statt. Gäste haben die Gelegenheit, beim renommierten Konzeptkünstler Kleinartikel zu erwerben (zu einem Preis von maximal 20 Euro), die Bezug auf von ihm realisierte Kunstprojekte nehmen. Um 18 Uhr gibt Timm Ulrichs in der LVM-Akademie im moderierten Gespräch Einblicke in sein Leben und Schaffen.

Besucher, die Teile der „Kunstsammlung LVM“ bereits kennen, dürfen sich auf Neuzugänge der vergangenen zwölf Monate wie Fotokunst von Thomas Wrede , Jan Paul Evers oder Volker Döhne sowie skulpturale Arbeiten von Felix Schramm, Samuel Treindl und Yoana Tuzharova freuen.

Der Konzeptkünstler und emeritierte Professor Timm Ulrichs (geboren 1940 in Berlin) arbeitet hauptsächlich performativ und multimedial. Nach seinem Studium der Architektur in Hannover war Ulrichs von 1969 bis 1970 Gastprofessor an der Staatlichen Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig und von 1972 bis 2005 Professor für Bildhauerei und Totalkunst an der Kunstakademie Münster. Bereits 1959 gründete Ulrichs die „Werbezentrale für Totalkunst, Banalismus und Extemporismus“ in Hannover, die zur Verbreitung, Entwicklung und Produktion von Totalkunst dienen sollte.

Vor allem die mit dem Begriff „Totalkunst“ bezeichnete radikale Ausweitung des Kunstbegriffs und der Bezug der Kunst auf seine Person macht Timm Ulrichs zu einer zentralen Person der Kunstgeschichte. So präsentierte sich der Künstler als „Erstes lebendes Kunstwerk“ in einer Vitrine im Ausstellungsraum selbst, signierte seinen eigenen Körper mit Hilfe einer Tätowierung, setzte sich als lebendiger Blitzableiter der Wirklichkeit von Leben und Tod aus und lies sich „The End“ auf sein Augenlid tätowieren. Berühmt auch seine Aktion mit Blindenbrille, weißem Stock und Armbinde sowie dem Brustschild: „Ich kann keine Kunst mehr sehen!“