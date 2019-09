Feine Töne und die passende Lyrik im Grünen

Münster -

Mit viel Beifall, mit Musik, Gedichten und der traditionellen Suppe ging am Freitag die 14. Freie Gartenakademie zu Ende – ihr Thema: „Nachbars Garten – Niederlande“. Wilm Weppelmanns grünes Refugium, ein lauschiger Schrebergarten mit Blüten und erntereifen Früchten, war ein letztes Mal in diesem Jahr komplett besetzt. Das Valerius-Ensemble aus Enschede sorgte mit Streichquartett-Sätzen für feine Klänge, Weppelmann las niederländische Gedichte in deutscher Übersetzung.