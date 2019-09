Ein Defilee schräger Typen

Sagenhafte 25 Amateurschauspielerinnen und -schauspieler hat Regisseur Alexander Becker für seine selbst verfasste Rastplatzgeschichte „Letzte Ausfahrt Rechts“ rekrutiert. Gleich zu Beginn stürmen sie die Bühne als Demonstrationszug, der Entschleunigung fordert und für mehr Frauenrechte im Verkehr kämpft. Wie auch immer das aussehen soll – dem Pächter der Raststätte gefällt derartiger Aktionismus gar nicht, und er liefert sich mit den Demonstrantinnen ein heftiges Wortgefecht, das die Betriebstemperatur des Stücks schnell in die Höhe treibt.

Eigentlich ist es gar keine richtige Geschichte, die hier erzählt wird. Vielmehr handelt es sich um ein Defilee unterschiedlichster Gruppen und Typen, die an der Raststätte zusammenkommen. Da gibt es zum Beispiel eine gestrandete Sängerin, die sich den Schlagerfrust von der Seele redet, während ihre Managerin sich still besäuft. Zwei bunt gekleidete Anhalterinnen wollen noch mal in die wilden Jahren ihrer Hippiezeit zurück, und ein größerer Posten Klosterschwestern macht sich auf die Suche nach der Autobahnkirche „Zur letzten Ausfahrt“, einen Papst aus Pappe im Gepäck.

Dass aus dem collageartig angelegtem Stück doch noch eine Geschichte wird, liegt nicht nur an der Einheit von Zeit und Ort, sondern auch an szenenübergreifenden Figuren wie dem ehrgeizigen Reporter Malte, der auf dem Rastplatz eine heiße Story wittert und schließlich in den weichen Armen einer osteuropäischen Küchenhilfe landet. Und dass die Aufführung Spaß macht, liegt an den originellen Kostümen, den eindrucksvoll inszenierten Massenszenen und an der Spielfreude, mit der das generationenübergreifende Ensemble an die Sache herangeht.