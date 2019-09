Kunst für nur drei Wochenund einen guten Zweck

Das Besondere der „Pop Up Artgallery“ ist die kurze Laufzeit. So wird die Ausstellung und die Artgallery bereits am 18. Oktober wieder enden und ihre Türen schließen. Verknüpft ist das ungewöhnliche Ausstellungs- und Galerieprojekt mit einer Spendenaktion. Ein Teil des Gesamterlöses wird nach Beendigung der Ausstellung an den Treffpunkt an der Clemenskirche für Menschen in sozialen Notlagen gespendet.

„Für Mitmenschen in sozialen Notlagen zählt jeder noch so kleine Anker der Hilfe“, heißt es in einer Pressemitteilung. Dem Künstler Sebastian Osterhaus ist es daher ein besonderes Anliegen das Galerieprojekt mit einer gemeinnützigen Hilfsaktion für Bedürftige zu verknüpfen. Der Treffpunkt an der Clemenskirche wurde 1978 von Clemensschwester Eveline begründet und ist bis heute ein Zufluchtsort für Menschen in sozialer Not.