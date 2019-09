Unerschöpfliche Klangfarben

Bene Aperdannier , Pianist, Arrangeur und Ehemann der Sängerin, zählt an, bestimmt an Flügel und Keyboards die musikalische Richtung und legt einige swingende Soli hin. Jo Gehlmanns Instrument strahlt sowohl als solide Rhythmusgitarre als auch in frechen Flamenco-Ausflügen und jazzigen Soli. Bassist Camilo Villa Robles lässt den elektrischen Bass hüpfen und singen oder sorgt am Midi-Bass für Kontrabassklangfarben, macht damit die Combo immer mal wieder zum traditionellen Jazzquartett. Topo Gioia hat eine Palette von Perkussionsinstrumenten dabei und treibt sowohl mit lateinamerikanischen Rhythmen, die er mit allerlei Rasseln und Glocken verziert, als auch mit groovendem Jazz die Musik voran.

Lily Dahab war vor einem Jahrzehnt schon einmal Gast des Westfälischen Kunstvereins. Seitdem sind weitere CDs erschienen, und die Sängerin mit der großen, modulationsfähigen Stimme, die bereits in Musicals die Hauptrolle sang, hat einige Tourneen bestritten. Im hellblauen Kleid leuchtet sie auf der Bühne zwischen den vier in Schwarz gekleideten Herren und bezirzt mit sicherer Intonation, glockenhellen Spitzentönen und verblüffendem dynamischem Spektrum die Zuhörer. Sie moderiert in leicht kokettem Gemisch aus Englisch und Deutsch und bittet die Zuhörer um „a little bit of Geduld“, als die Technik einen kleinen Moment bockt. In Liedern wie „Gracia a la vida“ und „Nada“ von ihrer neuen CD entfaltet sie puren Klang, zwar selbst niemals improvisierend, aber mit den versierten Jazzmusikern swingend. Ganz zurückgenommen in intimen, ruhigen Duetten mit einem einzelnen Instrument oder als strahlende Ballerina auf dem virtuosen Fundament der Combo tänzelnd. Dahab fasziniert. Die Klangfarben ihrer professionell ausgebildeten Stimme sind schier unerschöpflich. Am Ende feierte das Publikum Dahab mit großem Beifall.