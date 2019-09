Chormusik im Wohlfühl-Modus

Der Unity-Chor der Evangelischen Studiengemeinde ( ESG ) Münster unter Christina Hindersmann ließ im ersten Lied das „Halleluja“ wie einen Seufzer durch den Saal hallen, mitfühlend von Querflöte, Trommel und Keyboard begleitet. Sanft wiegten sich alle: „You have got me higher / You have got me deeper“, rauschten Transzendenz-Sehnsüchte von „All Sons and Daughters“ über die Bühne. Sarah Connors Beauty-Mantra „Wie schön du bist“ katapultierte Hindersmann mit einem jubilierenden „Jetzt alle!“ in swingende Großchor-Dimensionen. Da glühte der Abend im Wohlfühl-Modus. Moderator Thilo Beckmann war sich sicher: „Was für ein wunderbarer Beginn!“

Dann wurde es offiziös: Frau Dr. Sachse von der Sparkasse Münsterland Ost übergab den mit 500 Euro dotierten „Münster Vocal Award 2019“ an den Jungen Chor Münster: „Musik verbindet, tröstet, baut auf“, und ebendies habe der Chor realisiert. Den Beatles-Evergreen „Come Together“ sangen die Preisträger flexibel, rhythmisch agil, kontrolliert poppig und mit sicherer Intonation, in Lou Begas „Mambo Nr. 5“ wirkte der Casanova-Glücksflow dynamisch differenziert durchdekliniert. Präzise Rhythmik, Klangfarben und ausgeglichene Balance der Stimmgruppen strahlten im harmonischen Himmelblau.

Der zweite Preis des Abends, der „European Voices Award 2019“ ging an „Vocal Line“ und Jens Johansen, der per Video ein Grußwort entrichtete. Der A-cappella-Chor „Flow“ setzte den konzertanten – und teils besinnlichen – Schlusspunkt mit „Over and Over Again“ und jagte den Leuchtfarben der Liebe in „True Colors“ nach. Das Publikum konnte es und sich vor Begeisterung kaum fassen – Musik und Musiker in völliger Begeisterung jenseits aller Grenzen.