Gespannt durch ein Jahrhundert

Zwei Frauen am Anfang. Eine Frau am Ende. Das mag Zufall sein und entspringt doch jenem roten Faden, der sich in zehn Dekaden gebildet und gehalten hat: das Offene, das „Freie“ dieser Künstlergemeinschaft. „100 Jahre Schanze“ heißt die Ausstellung im Krameramtshaus, in der Klaus Tesching (Künstler und früherer Kanzler der Schanze) die Besucher assoziativ durch die Jahrzehnte pendeln lässt – von zwei Frauen am Anfang bis zur Frau am Ende. Dort schließt die Ausstellung mit einem Gemälde von Miriam, der aktuellen Kanzlerin der freien Künstlergemeinschaft.

100 Jahre Freie Künstlergemeinschaft Schanze 1/14 „100 Jahre Freie Künstlergemeinschaft Schanze“ im Haus der Niederlande: ein Parcours durch zwölf Stelen im Zickzack-Kurs. Foto: Gerhard H. Kock

Der Parcours im Zickzack-Kurs zwischen zwölf Stelen fängt links an. Foto: Gerhard H. Kock

1919: Bernhard Peppinghege „Frauenkopf“ Foto: Gerhard H. Kock

1919: Christel Runne „Porträt vorm Monte Verità“ Foto: Gerhard H. Kock

1929: Carl Busch Foto: Gerhard H. Kock

1939: Carl Busch Foto: Gerhard H. Kock

1949: Hans Kraft Foto: Gerhard H. Kock

1959: Josef Wedewer Foto: Gerhard H. Kock

1969: Florenz Busch Foto: Gerhard H. Kock

1979: Klaus Ebert Foto: Gerhard H. Kock

1989: Axel Schulß Foto: Gerhard H. Kock

1999: Ilse Wecker und Michael Hassels Foto: Gerhard H. Kock

2009: Dieter van Offern Foto: Gerhard H. Kock

2019: Miriam (aktuelle Kanzlerin der Schanze) Foto: Gerhard H. Kock

Es ist keine historisch genaue Ausstellung, sondern sie zieht Spannungslinien nach innerhalb der „Schanze“-Gemeinschaft, zwischen Münster und dem Rest der Welt sowie zwischen den Künstlern und ihrer Zeit. Und das zeigen gleich zwei Frauen am Anfang: Bernhard Peppinghege malt 1920 einen Frauenkopf in einem rückwärtsgewandten Stil, direkt gegenüber hängt ein Porträt aus der gleichen Zeit der „Schanze“-Malerin (!) Christel Runne vorm Monte Verità (Ort einer schweizerischen Lebenskolonie der Künstler – Nackttanz inklusive), das zupackend die Moderne mit Kubismus und Expressionismus auf die Leinwand bannt.

Die Ausstellung zeigt zwölf Stelen mit jeweils meist einem Bild sowie darüber Stichwörter zur Zeit- und Kunstgeschichte. In der Auseinandersetzung mit dem assoziativen Aufrufen historischer Umstände und künstlerischem Ausdruck kann der Betrachter beim Pendeln durch das Jahrhundert den Zeitgeist einer Kunst in der Provinz nachspüren, die der Moderne mal näher, mal ferner steht.

Anhand von Carl Busch kann der fürchterliche Bruch durch den Nationalsozialismus schmerzlich erfahren werden. Malte Busch vor der Machtergreifung noch ein düsterisches, aber wahrhaftiges Bild seiner Zeit mit einer Sehnsucht nach Arkadien, hängt direkt gegenüber als Impuls-Bild für die Diktatur-Dekade ein lieblich weltverleugnenden Karnevalsbild von ihm, das wie einem Ufa-Film entnommen anmutet.

Arg langsam tasten sich die „Schanzer“ nach dem Krieg an Avantgarde heran, wie das kubistische Bild von Josef Wedewer aus den 50ern zeigt. Und an die Abstraktion: Von Klaus Ebert („Grau ist auch eine Farbe.“) ist ein „Ameland“ zu sehen, das sich völlig in lediglich drei Farbflächen genügt.

Florian Busch (drei Generationen dieser Familie zählen zur Schanze) bewegt sich Ende der 60er auf Höhe der Zeit, wenngleich die Schanze Fluxus oder Beuys‘ erweiterten Kunstbegriff noch nicht mitmacht. Dafür verkörpert das münsterische Original Axel Schulß die Jungen Wilden der 80er Jahre mit Konzeptkunst und „New Wave“. Mit Dieter van Offerns neuem Realismus soll schließlich auf die „Leipziger Schule“ verwiesen werden.