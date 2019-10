Es wird keine Moralkeule aufgetischt

Das Stück (in der Regie von Judith Suermann und Angelika Schlaghecken) greift aktuelle Themen wie Nahrung, globale politische Zusammenhänge und Nachhaltigkeit auf und stellt Fragen, zwischen hilflos und ungemütlich. Dabei habe man ein Projekt über Essenskulturen machen wollen, berichtet Suermann: Doch bei diesem Thema „mussten wir irgendwann politisch werden“.

Die inter- und transkulturelle Tanztheater-Collage (Choreographie: Sebastian Knipp und Pia Selders) wird auf, über und unter einem Tisch spielen. An dem gleichsam auch das Publikum Platz nimmt. „Die Zuschauer sitzen mit uns am Tisch“, erzählt Suermann. Es gibt interaktive Elemente, Zuschauer dürfen etwas essen: Es gibt eine Schokoladenmeditation. Es werde aber kein Mitmachtheater.

Das Stück erzähle, was schief läuft, verhandele ein System, das nicht mehr funktioniert (Nahrungsmittelverschwendung, mangelnde Nachhaltigkeit). ­Suermann: „Es ist aber ein Balanceakt, keine Moralpredigt zu halten, aber trotzdem zu benennen, was schief läuft.“ Die Moralkeule bleibt also außen vor. „Wir versuchen, uns mit dem Publikum zu verbrüdern.“ Am Ende soll es Hoffnung geben.

In der Collage wird auch gesungen, das alte Friedenslied „Sag mir wo die Blumen sind“ in vielen Sprachen zum Beispiel. Valon Labjani aus Kinderhaus bringt Gretas New Yorker Rede „Unser Haus brennt“ und Michael Jacksons „Earth Song“ mit Hip Hop Beats zum Klingen. Trotz des performativen Charakters wird es auch einige Texte geben. Aber, so Suermann: „Der Abend ist keine schwere Kost.“

Es spielen Antonia von Olleschik-Elbheim, Katharina Kohler, Alina Schmidt, Larissa Kjortosheva, Hassan Osman, Max Bexten, Rouni Eibesh und Jan Kessen.