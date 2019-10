Als sei es der letzte Atemhauch einer Sterbenden, so lässt Giacomo Puccini seine „Crisantemi“ erlöschen. Und in der Tat ist dieser Satz für Streichquartett eine Trauermusik, nachdem Manon Lescaut in Puccinis gleichnamiger Oper ihre Augen für immer geschlossen hatte. Ein zutiefst anrührender Gesang, so innig, so melancholisch. Das muss man mit sehr viel Gefühl spielen. So wie Mihai Ionescu , Christian Büscherfeld, Svenja Ciliberto und Giedrius Zukauskas am Donnerstag beim Rathauskonzert. Sie ließen die Chrysanthemen blühen – und verblühen. Mit einem Streicherton wie Nardenöl.

Flugs darauf gab es Musik gegen Traurigkeit und schlechte Laune. Nämlich Luigi Boccherinis Gitarrenquintett. Hier schien spanische Sonne, wie sie wohl dem in Madrid lebenden Exil-Italiener auf der Haut brannte. Christian Kiefer war der Solist an der Gitarre – primus inter pares, aber mit durchsetzungsfähigem Klang. Sicher keine überbordend schwierige Aufgabe für den erfahrenen Gitarristen. Gleichwohl will auch süßes Konfekt mit Akribie zubereitet werden, sonst schmeckt’s womöglich bitter.

Das gilt auch für Jean Françaix und sein Klarinettenquintett. Obwohl der Viersätzer aus dem Jahr 1977 ja voller falscher Töne steckt. Aber so ist Françaix: immer hat er irgendwo und irgendwann den Schalk im Nacken sitzen und gibt ihn mit ungebändigter Komik an die Interpreten und damit ans Publikum weiter. Einfach erfrischend, wie die Streicher zusammen mit Werner Raabe auf der Klarinette Purzelbäume schlugen, wie ihnen walzerselige Momente völlig aus dem Ruder liefen. Und immer wieder verblüffende Stolperstellen mitten im vermeintlichen Fluss der Musik. Das klingt lustig, das klingt leicht und locker, ist aber harte Präzisionsarbeit für diejenigen auf dem Podium, die mit den verflixten Einfällen des Komponisten konfrontiert sind. Hier, beim Rathauskonzert, gelang das voll und ganz überzeugend. Und Werner Raabe bekam gegen Ende sogar noch, wie sollte es anders sein, eine ausgedehnte Solo-Kadenz. Bravo!

Dem Publikum gefiel es, der Beifall war riesig.