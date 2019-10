Feinde der Liebe ab in die Mülltonne

Münster -

„Hör dir diese Oper mal an, sie ist genial“, sagte ihm ein Freund vor Jahrzehnten in Augsburg. Deren Komponisten Wilhelm Killmayer (1927-2017) war Ulrich Peters sogar während seines Studiums in München noch persönlich begegnet. Auf der Suche nach einer modernen komischen Oper für den Spielplan kam ihm „Yolimba“ wieder in den Sinn. Für das Große Haus des Theaters Münster inszeniert der Generalintendant nun die musikalische Posse in einem Akt und vier Lobgesängen von Tankred Dorst.