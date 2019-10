Thriller in der münsterischen Justiz

„Ich wollte das Epische. Eine längere Geschichte, die sich fortdenken lässt und Folgenhat“, resümiert Thorsten Pattberg . Im September veröffentlichte Pattberg sein Romandebüt „Die Lehre vom Unterschied“ – mit dem Schauplatz Münster. Der gesellschaftskritische Thriller mit Fantasyelementen ist wie ein Drama in vier Akten aufgebaut. Immer wieder finden sich Einflüsse aus klassischer Literatur und chinesischer Philosophie. Auf der Frankfurter Buchmesse stellte er jüngst sein Werk erstmals vor.

Die Geschichte: Der junge Solster Paux beginnt auf Drängen der Eltern eine Ausbildung in der münsterischen Justiz als Schreibkraft. Schnell wird deutlich: Das starre Reglement des Staatsapparates lässt sich nicht mit seinem Freigeist vereinbaren. Doch Solster findet Gleichgesinnte. Eine Gruppe von Rollenspielern formiert sich; sie selbst nennen sich „Meister der Rede“. Sie wollen ihre eigenen Regeln aufstellen, die Welt verändern, die Deutungshoheit erlangen und die „Lehre vom Unterschied“ verbreiten. Bildungshungrig und mit unbändiger Wut auf das System, verschaffen sich die Rollenspieler Zugang zum verwehrten Privileg der Bildung. Bis der Staat hinter die Vorhaben der Gruppe kommt. Agenten machen sich auf den Weg, die Jagd auf die „Meister der Rede“ machen. Der Kampf der Innovation gegen veraltete Muster nimmt seinen Lauf. Düsterer Schauplatz der Gefechte ist die gedankliche Parallelwelt des Protagonisten. Seinen Höhepunkt findet das Geschehen in einem finalen Paukenschlag mit unerwarteter Wendung.

Die Idee kam Thorsten Pattberg während seiner Zeit in Münster (1995 bis 2001), einer Stadt, in der die Gegensätze zwischen Bildungsszene und Justiz allgegenwärtig seien. Damals arbeitete der heutige Kulturkritiker als Justizangestellter. Das Manuskript für seinen Krimi schrieb er innerhalb von wenigen Monaten nahezu fertig – zunächst nur für sich. 18 Jahre lang holte er das Skript immer mal wieder hervorholen, bis er es jüngst an den Brighton Verlag schickte.

Fasziniert von der Welt der Studierenden in Münster, begann Pattberg ein Studium in Edinburgh, Harvard, Fudan (Shanghai) und zuletzt an der Peking Universität in China, wo er seinen Doktor in Vergleichenden Kulturwissenschaften erlangte. Hier fand der Ostasien-Experte letztlich das fehlende Element für sein Buch: die Spiritualität und die Lehre vom Unterschied.

Thorsten Pattberg, „Die Lehre vom Unterschied“, 250 Seiten, Brighton Verlag GmbH, 19,90 Euro.