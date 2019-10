Eine Brotzeit im Museum

Pernod, Absinth und ein Schnaps namens „Marc“: Die Abbildungen, mit denen das Kunstmuseum Pablo Picasso Münster seine Ausstellung „Wie Gott in Frankreich“ einleitet, versprechen Hochprozentiges. Aber keine Sorge: Wer die kleine Schau aus dem Eigenbestand durchstreift, die den „Rausch der Farbe“ im oberen Stockwerk ergänzt, bekommt keinen Kater. Denn es geht vorwiegend um Meerestiere und Gemüse – und am Schluss kurz um Steak und Pommes Frites.

Zum Ausgangspunkt dieser Ausstellung gehörten die Stillleben von Juan Gris und André Derain, die momentan als Leihgaben in der Haupt-Schau zu besichtigen sind, erzählt Kurator Alexander Gaude. Stillleben haben Pablo Picasso und sein Künstlerfreund Georges Braques auch geschaffen: Im größten Raum der oberen Museumsetage sieht man unter dem Titel „Obst und Moderne“, wie sie damit, vor allem durch das Motiv der Äpfel, an den verehrten Paul Cezanne anknüpfen. Die kleinen Lithografien von Braques lassen erkennen, dass es eigentlich nicht mehr um den Gegenstand selbst, sondern um das bildnerische Konstrukt geht – auch bei den Zitronen in seinen Bildern, die nach den Worten des Malers ebenso wie eine Orange aufhören, sie selbst zu sein „. . . um Früchte zu werden“.

Große, für Freunde des Museums vertraut wirkende Lithografien Picassos prägen ebenfalls den Raum: Hier ist das Meeresgetier die thematische Klammer, sind es der Hummer und der „Tisch mit den Fischen“ in unterschiedlichen Bildern oder verschiedenen Zuständen eines Motivs – Gaude weist auf die veränderten Lichtstimmungen in den Bildern hin.

Das Thema „Picasso kulinarisch“ ist ein schöner Leitfaden der Schau, soll aber nicht als Behauptung dienen, bei Picasso ranke sich alles ums Essen und Trinken. So geht es gleich zu Beginn beim „Picknick der Götter“ schlichtweg um Paraphrasen des berühmtesten Picknick-Gemäldes, Edouard Manets „Frühstück im Grünen“: Lithografien und ein großer Linolschnitt knüpfen an diese Malerei-Ikone an. Eine kleine „Brotzeit“ verbreitet als feine grafische Zwischenmahlzeit heitere Stimmung, und dass Pablo Picasso in seinen Keramikarbeiten in Südfrankreich Fische und deren Gräten als Motive verwendete, erscheint sehr naheliegend, wenn man wieder einmal den Blick auf die schönen Fotografien von David Douglas Duncan aus den 50er Jahren richtet.

Natürlich schlägt die Ausstellung auch ernstere Töne an: Im letzten Raum „Ein katalanisches Buffet“ geht es um das Restaurant „Le Catalan“ in Paris, wo Picasso in den 40er Jahren verkehrte und auch Françoise Gilot traf. Die Inneneinrichtung inspirierte den Maler, auf seinen Bildern ist auch die dunkle Atmosphäre der Besatzungszeit spürbar – bis hin zum Spiegelbilds eines Obstkorbs, das wie ein Totenkopf anmutet. Wie schön, dass es als Dessert vier Stier-Bilder und ein Video gibt, die augenzwinkernd das „Beefsteak mit Pommes frites“ thematisieren.

Bis zum 19. Januar