Lauter sympathische Figuren

TaTü der Hafenstraße 64 1/33 Studio Nippoldt "Klimaschutz machen" im Auftrag von "Klimabilanz Deutschland 2019" Foto: Gerhard H. Kock

Lars Baus: Mitmach-Ausstellung "Das kleine Städtchen Jederzeit" Foto: Gerhard H. Kock

Günther Jakobs mit "Katz und Maus wollen hier raus" Foto: Gerhard H. Kock

Lilli L´Arronge: "Familienbande" Foto: Gerhard H. Kock

"Das springende Haus" von Cathy Ionescu Foto: Gerhard H. Kock

Jan Altehenger: „Inktober Posterzine Helden der Kindheit“ Foto: Gerhard H. Kock

Illustrationen von Brencis Sils Foto: Gerhard H. Kock

Alexander Steffensmeier und die Kuh Lieselotte Foto: Gerhard H. Kock

Illustrationen von Christine Nippoldt zu "Leb´ wohl, Berlin" - 1939 erschienener Roman von Christopher Isherwood Foto: Gerhard H. Kock

Daniel Napp: „Wie Fliegenpilz Henri das Laufen lernte, um einen Baum zu retten“ Foto: Gerhard H. Kock

Aquarelle plein-air von Daniel Napp: Genga (oben) und San Vittore alle Chiuse in Italien Foto: Gerhard H. Kock

Aquarelle plein-air von Daniel Napp: Oberwesel, Mittelrheintal Foto: Gerhard H. Kock

Robert Nippoldt und Saskia Kunze: "Aloha" mit Dick und Doof Foto: Gerhard H. Kock

Alexander Steffensmeier: Motiv für Einladungskarte für die Kinder- und Jugendbuchwochen Schleswig-Holstein 2018 Aquarell Foto: Gerhard H. Kock

Siebdruck von Jan Altehenger: The page is yours! „Anfängerglück“ Foto: Gerhard H. Kock

Schrebergarten Kochbuch von Christiane Leesker und Vanessa Jansen (v.l.) Foto: Gerhard H. Kock

Christiane Leesker mit gepressten Socken Foto: Gerhard H. Kock

Robert Nippoldt bereitet sein Theater-Projekt „Candide“ vor. Foto: Gerhard H. Kock

Stephan Pricken vor seinen freien Gemälden und seinem „Grolltroll“ Foto: Gerhard H. Kock

Stephan Pricken: „Grolltroll“ Foto: Gerhard H. Kock

Freie Malerei von Stephan Pricken Foto: Gerhard H. Kock

Jan Altehenger: „Mythos Social Media - die Ästheitk der Täuschung“ Foto: Gerhard H. Kock

Illustrationen von Cornelia Haas (Professorin an der Fachhochschule Design Münster) Foto: Gerhard H. Kock

Seit 2018 sorgt die „Platanenpower“ in Münster für Schlagzeilen, um Platanen am Hansaring zu retten. Das hat Daniel Napp beeindruckt; derzeit arbeitet der Künstler und Illustrator an einem Kinderbuch, in dem ein Fliegenpilz laufen lernt, um einen Baum zu retten. Außerdem gibt es passend zur Fußball-EM 2020 mit „Anpfiff“ Neues von seinem Bilderbuch-Bär „Dr. Brumm“.

Münsters vielfältige Kleingartenlandschaft ist mit Fotos in dem „Schrebergarten Kochbuch“ von Christiane Leesker und Vanessa Jansen verewigt. Und jeweils ein Kochbuch für „Verliebte“ mit Genuss-Menüs sowie „frisch Verheiratete“ mit Versöhn-Menüs gibt es auch.

Robert Nippoldt will Voltaires „Candide“ (erzählt von Loriot) zusammen mit dem Sinfonieorchester Münster ins Große Haus bringen. Wie bei seinem Mega-Erfolgsabend „Ein rätselhafter Schimmer“ soll Nippoldt dieses Road-Movie um jenen unverbesserlichen Optimisten aus Westfalen live auf die Leinwand zaubern. Premiere soll am 19. September 2020 sein.

Günter Jakobs will das Lesen für kleine Anfänger zu einem sinnlichen Erlebnis machen und schickt dafür „Katz und Maus wollen hier raus“ ins Rennen. Dabei versucht die Katze, aus dem Buch zu entkommen, und die Kinder müssen mithelfen, in dem sie das Buch streicheln, schütteln, drehen und wenden sowie einiges Überraschendes mehr.

Alexander Steffensmeier schlägt mit „Ein Platz für Lieselotte“ ein weiteres Kapitel dieses Stars unter den Kühen auf. Ihre Geschichten in 13 Großbildbänden sind in bislang 25 Sprachen übersetzt.

Bei Stephan Pricken hat das Sympathische Charakter. Seiner blauer Grolltroll sieht glaubhaft grimmig aus, rührt dabei aber zugleich das Herz – perfekt für den kleinen Wüterich in jedem. Und selbst das Einhorn darf bei ihm jenseits seiner Kitschwelt Seele zeigen.

Lars Baus hat eine Wander-Ausstellung zum Thema „Zeit“ entworfen, die derzeit in Mannheim und danach in Graz zu sehen sein wird. In der Mitmachausstellung erleben Kinder die pünktliche Schaffnerin oder den eiligen Feuerwehrmann. Christine Nippoldt zeigt ihre Illustrationen zu „Leb wohl. Berlin“ von Christopher Isherwood aus dem Jahr 1938. Cathy Ionescu wird den Besuchern anhand ihrer Illustrationen zu „Das springende Haus“ zeigen, wie Farbe in die Zeichnung kommt.