„Blickpunkte“ mit Staatspreisträgerinnen

Die AK-Mitglieder sind professionell arbeitende Künstlerinnen, Handwerkerinnen und Designerinnen mit eigenen Werkstätten und Manufakturen in Münster und Umgebung. In ihrer Tätigkeit hat zeitgemäße Gestaltung, handwerkliche Präzision auf höchstem Niveau und innovatives Design in den Bereichen Schmuck, Textil, Papier, Mode, Keramik, Holz, Stein und Stahl erste Priorität. Einige Mitglieder sind Trägerinnen des Staatspreises NRW.

Maria Wieding-Katz stellt auch bei den „Blickpunkten“ aus. Ihr wurde der Manufactum-Staatspreis NRW Foto: Harald Krämer

Kunst und Handwerk, Design und Gestaltung, nachhaltige, wertige Produkte, Handgemachtes aus der Region liegen im Trend. Das sehen die Ausstellerinnen an den stets steigenden Besucherzahlen der vergangenen Jahre. Die historischen Räumlichkeiten, der nahe Aasee und die Gelegenheit für besondere Weihnachtseinkäufe machen Haus Kump an diesem Wochenende zu einem lohnenden Ausflugsziel, heißt es in einer Pressemitteilung.