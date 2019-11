„Ich denk’ immer gern an Euch“, mit dieser Zeile lässt Peter Kraus (80) seine letzte Elvis-Presley-Ballade „Always On My Mind“ in der Halle Münsterland ausklingen. Seine Fans, die sich davor schon zu einem letzten knalligen Potpourri am Bühnenrand versammelt haben, ahnen, dass das vielleicht wirklich ein persönlicher Abschied für immer sein könnte.