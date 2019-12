Schreck in der Morgenstunde: Jemand halbiert die drei aufsteigenden Schwäne von Rudolf Breilmann an der Bismarckallee am Aasee. Eine Lehrerin der Erich-Klausener-Schule sei herausgeeilt und habe besorgt gefragt: „Was machen Sie da?“, berichtet Reiner Bertling . Der Mitarbeiter vom Amt für Immobilienmanagement und Experte für sämtliche Skulpturen in Münster, konnte beruhigen: „Wir restaurieren das Kunstwerk.“

Reiner Bertling kontrolliert regelmäßig Münsters Kunst im öffentlichen Raum, und dabei war ihm jüngst aufgefallen, dass die startenden Schwäne, eine Art Bewegungsstudie von Rudolf Breilmann (1929-2019), einen Riss hatten. Der dritte Schwan hatte durch sein Gewicht dem zweiten gleichsam das Genick gebrochen.

Da waren sie noch drei: Die Breilmann-Schwäne am Aasee Foto: Gerhard Heinrich Kock

„Aus Sicherheitsgründen“ sei die gerissene Skulptur an der Stelle abgetrennt und zur Kunstgießerei Schwab bei Sprakel gebracht worden. Das abgeschnittene Teil der Bronze allein schätzt Bertling auf über 100 Kilogramm.

Jetzt wird die Skulptur solide restauriert und soll anschließend stabiler wieder aufgebaut werden. „Sobald das Wetter besser wird“, verspricht Bertling.