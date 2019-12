Als die zaristischen Polizisten die Hochzeitsfeier im „Schtetl“ Anatevka beenden und am Ende die Dorfgemeinschaft gar zum Verlassen ihres Dorfes auffordern, wird es still im Theater Münster. Betroffen sehen die Zuschauer im Großen Haus, wie die jüdische Dorfgemeinschaft ihre Kleidung ablegt und im tristen Drillich gemeinsam in eine ungewisse Zukunft geht.