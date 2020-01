Politische Potenz und Frauenfragen

Im Haus der Niederlande ist der Atem der Freiheit und Souveränität spürbar. In Zeiten, in denen ein freches Kinder-Lied bereits die Grenzen von Satire zu überschreiten scheint, in denen Hysterie und Meinungsinflation wie Gift die Herzen enger werden lassen und höchste „Würdenträger“ den Kotau machen, wirken die Karikaturen im Haus der Niederlande wie Eukalyptus auf eine wund gescheuerte Demokratenkehle. Hier machen die Künstler aus ihrem Herzen keine Mördergrube und stechen stets virtuos, mal brutal direkt, mal raffiniert um die Ecke teils atemberaubend in gesellschaftliche Brennpunkte.

„Inktspot“: Die besten politischen Karikaturen aus den Niederlanden 1/86 Niederländische Chinapolitik von Rhonald Blommestijn in Het Financieele Dagblad Foto: Rhonald Blommestijn

"Changing of the guard" von HAJO via Instagram Foto: HAJO

Trump-Trophäe von Arend van Dam in Tribune Foto: Arend van Dam

"Trump Kim Handshake" von HAJO Foto: Hajo

"Trumps Gitter" von GORILLA in De Groene Amsterdammer Foto: GORILLA

"Grand Canyon" von Tjeerd Royaards in NRC Foto: Tjeerd Royaards

"Sexueller Missbrauchsgipfel" von Bart van Leeiwen in Politicalcartoons.com Foto: Bart van Leeiwen

"Missbrauchsgipfel" von Joep Bertrams in De Limburger Foto: Joep Bertrams

Men of god, law of men von Emanuele Del Rosse in Cartoon Meovement (Zweiter Preis Inktspotprijs 2019) Foto: Emanuele Del Rosse

"Katholischer Missbrauchsgipfel" von Tom Janssen in Trouw Foto: Tom Janssen

"Careful" von Trik in Drawing The Times / Cartoon Movement / Art with Teeth Foto: TRIK

"Große Idee" von Joep Bertrams über ein Essay von Thierry Baudet darüber, dass Frauen dem Mann dienstbar sein müssten. Foto: Joep Bertrams

„Forum“ von TRIK in Drwaing The Times Foto: TRIK

"Thierry Baudet, Erbe der größten Kultur, die es jemals gab" von Siegfried Woldhek Foto: Siegfried Woldhek

„Renaissance“ von Steen in Wordt Vervolgd „Die Eulen der Minerva, die boreale Welt und das zu Boden werfen von Mammuts“ - aus der Siegesrede von Thierry Baudet Foto: Steen

„FvD aus dem Nichts die Größte“ von KIK Foto: KIK

„Baudet Fortuyn“ von HAJO in NRC Foto: HAJO

T-H-I-E-R-R-Y von Bas Palsrok via Twitter Foto: Bas Palsrok

"Wilders" von Kamagurka Foto: Kamagurka

"Wilders macht weiter" von Schot in De Volkskrant Foto: Schot

"Gemeinsam Überleben." von Jos Collignon in De Volkskrant Foto: Jos Collignon

Europäische "Union" von Tom Janssen in Regionale Daglbaden Foto: Tom Janssen

"Brexit, Teil MMMCDLXIV" von Tjeerd Royaards Foto: Tjeerd Royaards

"Die soundsovielte Verweigerung" von Len Munnnik Foto: Len Munnnik

Brexit Order von Arend van Dam in Nederlands Dagblad Foto: Arend van Dam

We need more time von Marc-Jan Janssen Foto: Marc-Jan Janssen

Brexit-Horror von HAJO Foto: HAJO

Deconstructing Brexit von Gorilla in De Groene Amsterdammer Foto: Gorilla

"Angela Merkel zieht sich zurück" von Steen in Wordt Vervolgd Foto: Gerhard H. Kock

An die Spitze "Auf geht´s!" von Tjeerd Royaards in NRC Foto: Tjeerd Royaards

Internationaler Frauentag von MARIJN in Eindhovens Daglbad Foto: MARIJN

"Auschwitz" von Moshe Gilula (Das Holocaustmuseum in Amsterdam entfernt Fotos aus einer Ausstellung über die Judenverfolgung, weil sie zu schockierend seien.") Foto: Moshe Gilula

"Klimaschwänzer" von Hard Papier Foto: Hard Papier

"Klima -Tisch - Rechnung" von SCHOT in de Volkskrant Foto: SCHOT

Les gilets jaunes von Gorilla in De Grone Amsterdammer Foto: Gorilla

"Ich hör damit auf" von Kamagurka Foto: Kamagurka

Türkische Demokratie von Joep Bertrams in De Groene Amsterdammer Foto: Joep Bertrams

"Umzug" von Pluis in De Telegraaf Foto: Pluis

"Parlament will Kinder von IS-Eltern nicht zurückholen" von Berend Vonk Foto: Berend Vonk

"Frans" von ´Néetje Foto: ´Néetje

Timmermans´ Sieg und die EU-skeptischen Parteien" von Mirjam Vissers in Het Financieele Daglbad Foto: Mirjam Vissers

"Groningen" von PLUIS in De Telegaaf Foto: PLUIS

"Wiederauferstehung" von Joep Bertrams Foto: Joep Bertrams

Loving EU is a losing game von Argus in Metro Foto: ARGUS

Desperate for a deal von Jos Collignon in De Volkskrant Foto: Jos Collignon

"Ich sitze" von Jos Collginon in De Volkskrant Foto: Jos Collginon

"Wir machen es selbst" von Len Munnik in Trouw Foto: Len Munnik

"Ch. Chaplin erklärt" von Jos Collignon in De Volkskrant Foto: Jos Collignon

Brexit-Cartoons von Arend van Dam Foto: Arend van Dam

"Mueller-Rapport" von LECTRR in De Standaard / New York Times Foto: LECTRR

"Darkroom" von Kamagurka Foto: Kamagurka

Brexit-Soap von Djanko in Civismundi Foto: Djanko

Das Eulenküken (der Trottel) der Minvera von Jos Collignon in De Volkskrant Foto: Jos Collignon

Wendehals Mark Rutter von Siegfried Woldhek in NRC Foto: Siegfried Woldhek

VVD PSP von HAJO in NRC Foto: HAJO

Brexit in Presse und Bild von Pieter Geenen in Trouw (dritter Preis Inktspotprijs 2019) Foto: Oieter Geenen

Foto: Reid, Geleijnse & Van Tol

Foto: Reid, Geleijnse & van Tol

"Leben ohne Grund" von Pieter Geenen über Sterbebegleiter und Euthanasie in Trouw Foto: Pieter Geenen

Privatsphäre: "Wenn Sie sich hier des Hausfriedensbruchs schuldig machen, dann erklären Sie sich mit den Privatsphäre-Bedingungen einverstanden." von Danibal Foto: Danibal

May am Boden "eine kleine Schramme" von Tom Janssen in Trouw Foto: Tom Janssen

Die zerbrechliche Vase Ruttes von Mirjam Vissers in Het Financieel Daglbad Foto: Mirjam Vissers

"Ruttes Vase" von Gezienus in De Twentsche Courant Tubantia Foto: Gezienus

Buma und die Gelbwesten von Mirjam Vissers in Het Financieele Daglbad Foto: Mirjam Vissers

"Vorwärts" von Gezenius in De Twentsche Courant Tubantia Foto: Gezenius

Theresa May von Peter de Wit in NRC Foto: Peter de Wit

"Michiel de Ruyterstraat" von Peter de Wit in De Volkskrant Foto: Peter de Wit

"Schüler werden die Zweite Kammer des niederländischen Parlaments besuchen" von ARGUS (Zitat: "Heute besuchen wir Unilever, Philips, Akzo Nobel und Shell" - "Damit ihr lernen könnt, wie Demokratie funktioniert.") Foto: ARGUS

Boulevardblatt "Haager Kreise" von Mirjam Vissers in Het Financieele Dagblad Foto: Mirjam Vissers

Foto: Marc-Jan Janssen

"Kabinettsmotto Wunschkonzert" von SCHOT in De Volkskrant Foto: SCHOT

"Impfung" von Peter de Wit in De Volkskrant Foto: Peter de Wit

"Prinsjesdag" von PLUIS in De Telegraaf Foto: PLUIS

"The happy hunting grounds" von HARD PAPIER Foto: HARD PAPIER

"Papst Franziskus" von Siegfried Woldhek in NRC Foto: Siegfried Woldhek

"Chrom-6-Verteidigungsfarbe" von MARIJN Foto: MARIJN

"Anne Faber" von Siegfried Woldhek in NRC Foto: Siegfried Woldhek

"Angela Merkel zieht sich zurück" von Steen in Wordt Vervolgd Foto: Steen

100 beste cartoons - inktspotprijs 2019 Foto: Gerhard H. Kock

100 beste cartoons - inktspotprijs 2019 Foto: Gerhard H. Kock

100 beste cartoons - inktspotprijs 2019 Foto: Gerhard H. Kock

100 beste cartoons - inktspotprijs 2019 Foto: Gerhard H. Kock

100 beste cartoons - inktspotprijs 2019 Foto: Gerhard H. Kock

100 beste cartoons - inktspotprijs 2019 Foto: Gerhard H. Kock

100 beste cartoons - inktspotprijs 2019 Foto: Gerhard H. Kock

100 beste cartoons - inktspotprijs 2019 Foto: Gerhard H. Kock

Seit 1994 vergibt die niederländische Stiftung Pers en Prent den „Inktspotprijs“ für die beste Karikatur des Jahres an Künstler aus den Niederlanden. Eine Auswahl dieser Zeichnungen stellt das Zentrum für Niederlande-Studien (ZNS) aus.

Viele Blätter beschäftigen sich mit dem Brexit wie das Künstler-Kollektiv „Gorilla“, das die britische Fahne derart dekonstruiert, dass am Ende ein Sackgassenschild herauskommt. Auch Trump steht im Fokus. Herman van Bostelen gewann den „Inktspotprijs“ mit seiner Siegerzeichnung „De tralies van Trump“ (Trumps Gitter). Der Karikaturist prangert die Asylpolitik des US-Präsidenten an, indem er die Versalien seines Namens zu Gitterstäben verlängert und Hände daran rütteln lässt.

Der Missbrauch in der katholischen Kirche wird in mehreren Blättern aufgriffen. Emanuele del Rosso zeigt einen Priester, um dessen Hals statt des Kreuzes ein Schnuller hängt. Für diesen Cartoon bekam er den zweiten „Inktspotprijs“ 2019.

Der Karikaturist Schot lässt Erwachsene am Klima-Tisch feiernd beraten, und am Tischende sitzt ein Säugling abseits vor der Rechnung. Selbst vor der liberalen Sterbhilfe in den Niederlanden machen die Freigeister nicht halt: Pieter Geenen lässt über Lautsprecherwagen als Sensation verkünden: „Sie dürfen leben bis Sie tot sind, ohne Angabe von Gründen!“ Oder das Thema Gleichberechtigung: Tjeerd Royaards zeichnet den Karriereweg der Geschlechter: Für die Frau gibt es das Treppenhaus à la M. C. Escher, für den Mann den Lift. Und das verbreitete Frauenbild in einigen islamischen Ländern bekommt ebenfalls sein Fett weg, wenn zwei vollverschleierte Frauen sich gegenseitig gratulieren: „Glückwunsch noch zum internationalen Frauentag“.

Auch die rechtsextreme Stimmung ist Thema. Vor allem der neue „Star“ Thierry Baudet mit seinen intellektuellen Ausführungen gegen Europa als „kulturmarxistisches Projekt, das auf die Zerstörung der europäischen Zivilisation abzielt“, für ein „weißes Europa“ und seiner Leugnung des Klimawandels. Ironisch bemerkt Bas Palsrok, dass die rechte Szene immer neue Populisten verehrt: Ein stiernackiger Typ lässt sich neben „4 ever“ den Namen „T h i e r r y“ auf den Rücken tätowieren. Daneben stehen „Pim“ und ­„Geert“ – durchgestrichen. Fortuyn und Wilders haben ausgedient, ihre politische Potenz schwächelt.