Alle sind ein bisschen Heßling

Münster -

Kants Appell an den Verstand, „Habe den Mut!“, ist über 230 Jahre alt; und der alte Preuße wusste als Untertan vom großen Fritz, was Obrigkeit bedeutet und erkannte dementsprechend als Denker die Ursachen für mangelnden Vernunftgebrauch: „Faulheit und Feigheit“. Gerade beim öffentlichen Gebrauch der Vernunft bedarf es des Mutes. Und es scheint, als sei der Appell in Zeiten entfesselter sozialer Medien aktueller denn je. Dementsprechend wirkt es nicht allzu ungewöhnlich, dass das Wolfgang-Borchert-Theater einen alten Schulliteratur-Schinken, einen Klassiker, einen Grundstein deutscher Geistesgeschichte auf die Bühne bringt: „Der Untertan“ von Heinrich Mann.