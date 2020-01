Münster -

Von Johannes Loy

Mit den faszinierenden Landschaftsbildern von William Turner hat das Landesmuseum in Münster einen Glücksgriff getan. Zum Abschluss rechnet das Haus am Domplatz in Münster nach zweieinhalb Monaten Ausstellungsdauer mit insgesamt 130 000 Besuchern. Warum Turner die Menschen so anzieht, darüber sprachen wir mit Museumsdirektor Dr. Hermann Arnhold.