„Unfassbar!“, entfährt es Stefan, einem Mann aus dem Publikum, staunend. Eben noch hatten er und zwei weitere Freiwillige Marc Gettmann ihre Ringe für einen Zaubertrick geborgt. Nun baumeln die drei Schmuckstücke ineinander verkettet vor seiner Nase.

Wie so etwas möglich sein kann, fragten sich die Zuschauer im ausverkauften Kreativ-Haus immer wieder. Magie-Profi Marc Gettmann hatte eine Antwort selbst schon zu Beginn seines Programms geliefert: Seine Kunst sei eine Mischung aus Ablenkung und Fingerfertigkeit, führte er lapidar fröhlich aus. Dennoch schlug das Faszinosum des Unerklärlichen über zwei Stunden lang ein hellauf begeistertes Pu­blikum in seinen Bann.

Gettmanns Nummern sind der alten Schule der Bühnenzauberei verpflichtet, aber gespickt mit eigener Note: Ein Geldschein verschwindet und taucht in einer aufgeschnittenen Zi­trone wieder auf. Bei einem Kartentrick verspeist der sympathische Gastgeber das ganze Spiel und hustet theatralisch eine Karte hervor, die zuvor eine Zuschauerin ausgewählt hat. „Das glaube ich jetzt nicht“, kommentiert diese, kopfschüttelnd daneben stehend.

Die immer witzige und charmante, dabei selbstironische Interaktion mit den Anwesenden prägt auch den Teil der stets spannenden Show, in dem Gettmanns Tricks mysteriöse Züge annehmen. Er gibt ein Buch ins Auditorium und lässt sich einen wahllos herausgepickten Inhalt per Gedanken übertragen. Ein anderes Mal durchdringt er die Realitätsebenen, indem er eine Buchseite auf einen Tabletcomputer überträgt, die sich danach in einem Glas materialisiert. Im von der Publikumsassistenz gehüteten, erneut aufgeschlagenen Buch ist sie herausgerissen. Selbst die persönlichen Wünsche und die als heiterer Running Gag „magisch“ genannten Namen der Anwesenden scheinen dem Mentalisten Gettmann zugänglich. Zwischendurch lockt er immer wieder auf falsche Fährten, die seine angebliche Unzulänglichkeit und die Grenzen seiner Magie belegen sollen – und setzt dann eine schier unglaubliche Pointe.