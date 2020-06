Intendantenwahl am Theater Münster

Münster/Ludwigsburg/Lübeck/Bern -

Von Johannes Loy

In dieser und der nächsten Woche wird es spannend: Drei hoch qualifizierte Kandidaten gehen ins Finale um den Posten des Generalintendanten am Theater Münster. Es scheint bereits Präferenzen in den Fraktionen von CDU und Grünen zu geben. Werden die letzten Vorstellungsrunden doch noch neue Erkenntnisse bringen?