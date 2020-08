Vor 70 Jahren, am 5. August 1950, vollzogen Flüchtlinge und Vertriebene aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten von Ostpreußen bis Schlesien einen bedeutenden Schritt auf dem Weg zur Eingliederung in die junge Bundesrepublik Deutschland. In Stuttgart wurde auf einer Großkundgebung die „Charta der deutschen Heimatvertriebenen“ verkündet.