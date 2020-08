Der Literaturverein fängt wieder an. Mit einem Autor, der aus einem Buch vortragen wird, das davon handelt, wie Bücher anfangen. „In einem Loch im Boden, da lebte ein Hobbit“ oder „Lange Zeit bin ich früh schlafen gegangen“ – manche erste Sätze der Weltliteratur sind so berühmt geworden, dass man sie kennt, auch wenn man das Werk nie gelesen hat. Die Anfänge von Romanen und Erzählungen gewinnen uns, indem sie überraschen oder überwältigen, schmeicheln, erschrecken, verlocken oder erregen. Sie können Spannung erzeugen, Stimmungen hervorrufen, die Protagonisten zum Leben erwecken oder ihre Leser an Ort und Zeit des Geschehens entführen. In vielstimmigen Tonlagen – ironisch, pathetisch, bekenntnishaft oder dunkel – leiten sie in die dann folgende Geschichte ein. Der Literaturwissenschaftler Peter-André Alt hat über zahlreiche erste Sätze der Weltliteratur nachgedacht und darüber, „was sie uns verraten“. Am Freitag wird er im Oscar-Romero-Saal (60 Plätze) des Franz-Hitze-Hauses aus seinem Buch lesen, dessen Titel seinerseits einen der bekanntesten Anfangssätze zitiert „Jemand musste Josef K. verleumdet haben . . .“.

Alt ist Professor für Neuere deutsche Literaturwissenschaft an der Freien Universität Berlin, die er von 2010 bis 2018 als Präsident leitete. Seit 2018 ist er Präsident der Hochschulrektorenkonferenz. Von ihm sind unter anderem erschienen: „Schiller. Leben – Werk – Zeit.“ (2009), „Franz Kafka. Der ewige Sohn“ (2008), „Ästhetik des Bösen“ (2011) und „Sigmund Freud. Der Arzt der Moderne“ (2016). Im Jahr 2005 erhielt Alt für seine zweibändige Schillerbiografie (2000) den Schillerpreis der Stadt Marbach am Neckar. 2008 wurde ihm im Rahmen der Initiative „Pro Geisteswissenschaften“ das Opus-Magnum-Stipendium der Stiftungen Volkswagen und Thyssen für den Abschluss seines Buchprojekts „Ästhetik des Bösen“ zuerkannt.

Der erste Satz ist bekanntlich der schwierigste – und der wichtigste. Er muss den Leser verführen und verrät meist mehr, als der Leser bei der ersten Lektüre wahrnimmt. Manchmal enthält er im Kern schon die ganze folgende Geschichte. Peter-André Alts lustvoller Streifzug durch die Weltliteratur führt an großen Texten von der Antike bis zur Gegenwart vor, wie deren Anfänge jenen Pakt mit dem Leser schließen, der die erste Neugier in andauernde Leselust verwandelt. In einem funkelnd-luziden Essay über die Poesie des Anfangs zeigt Peter-André Alt das an 249 Beispielen von Homer bis Peter Handke, von Tolstoi bis Paul Auster. Sein Buch ist eine große Verführung zum Lesen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Lesung ist am Freitag (21. August) um 20 Uhr im Franz-Hitze Haus (Kardinal-von-Galen-Ring 50). Coronabedingt ist eine persönliche Anmeldung erforderlich: