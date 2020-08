Hoffentlich ist das Wolfgang-Borchert-Theater nicht allzu kassandrisch . . . Denn in der Auftakt-Produktion bildet ein Szenario den Hintergrund, das trotz Corona-Krise hierzulande noch fern scheint: kein Geld, keine Unterstützung vom Staat, und die Preise explodieren. Trotzdem bleibt reichlich aktueller Sprengstoff in der Komödie „Bezahlt wird nicht!“ von Dario Fo . Oder wie es Tanja Weidner , die das Stück für das Wolfgang-Borchert-Theater als Auftakt in die Spielzeit inszeniert, ausdrückt: „Letztlich bestürzt einen die Aktualität des doch schon etwas älteren Textes.“

„In unserer Fassung gibt es marginale Änderungen, die aber auf der Hand liegen: So sind Giovanni und sein Freund Luigi nicht nur Arbeiter an irgendeinem Fließband, sondern beschäftigt in der Fleischindustrie.“ Und deren Arbeitsbedingungen hat die Corona-Pandemie schonungslos und endlich mal schlagzeilenkräftig offengelegt.

Die Geschichte: In der komischen und bissigen Farce des Literatur-Nobelpreisträgers über das Aufbegehren eines jeden Einzelnen in Zeiten finanzieller Not gehen Frauen wie die Freundinnen Antonia und Margherita dazu über, einen Supermarkt in der Stadt zu plündern. Dabei haben sie ihre gesetzestreuen Ehemännern Giovanni und Luigi nicht im Blick und müssen nun die Beute vor ihren Gatten verstecken. Und auch vor der Polizei. Über absurde Ideen von erfundenen Schwangerschaften und angeblich verstorbenen Polizisten entspinnt sich ein rasant-komisches Verwirrspiel.

Ausgewählt wurde das Stück bereits vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie und dem Lockdown. „Doch das Stück passt zur Krise wie kein Zweites“, ist Weidner überzeugt und erinnert an geplünderte Supermärkte in Palermo Ende März dieses Jahres. Die Inszenierung reagiert nicht nur auf die Corona-Schutzmaßnahmen, sondern integriert sie in die Erzählung. Das Bühnenbild (Motto: „Arm, aber sexy“) von Annette Wolf besteht aus recyceltem Material: Türrahmen deuten Türen an; aus alten Küchenreiben werden schicke Lampen, aus Paletten ein Sofa, aus einem Maler-Vlies ein Bühnenvorhang – und aus alten Jeans ein eleganter „Pelzmantel“. Weidner: „Sieht cool aus – und der Etat des WBT wird geschont.“

Die Premieren sind am Freitag und Samstag (21. und 22. August) um 20 Uhr im Borchert-Theater, Am Mittelhafen 10. Karten: 400 19.